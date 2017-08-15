Кремлецентричность, берестяная опись имущества и другие открытия московской археологии

В День археолога редакция научно-популярного портала "Чердак" поговорила с членом-корреспондентом РАН Леонидом Беляевым о том, как эта наука развивается в Москве, какие находки преподносят строительные работы по программе "Моя улица" и есть ли шанс обнаружить в столице Библиотеку Ивана Грозного.

Зарождение московской археологии

Московская археология сформировалась в 1940-х годах, во время раскопок на территории Гончарной слободы и Зарядья. По словам Беляева, именно тогда археологи впервые вскрыли целые участки старых московских районов с планировкой и домами.

Интерес представляет не только центр города. За пределами "старой Москвы" (зоны, которую в XVIII веке опоясал Камер-Коллежский вал) ученые работают с памятниками негородской культуры (городищами, курганами, сельскими церквями). На основе таких объектов формируется, например, парк Митино, где археологи обнаружили более десятка курганов XI-XIII веков.

Любая точка, в которой эпоха технического прогресса не уничтожила культурный слой полностью, потенциально важна для археологии

Открытия во время строительных работ

В центре Москвы уже третий год перекапывают улицы, и многие шутят, что городские власти ищут Библиотеку Ивана Грозного.

Леонид Беляев опровергает подобные заявления: “Никакую библиотеку они не ищут, да и библиотеки этой, конечно, не существует. Вернее, у Грозного было книжное собрание, но оно не представляло собой скрытого сокровища. Значительная часть его книг хранится в наших библиотеках”.

По его словам, информация, которую археологи получают в результате работ по благоустройству улиц, "довольно обильная", но бессистемная.

По-настоящему интересным Беляев считает лишь один участок, затронутый во время реализации программы “Моя улица” — Биржевую площадь, на пересечении Ильинки с Богоявленским переулком. В Средние века это место входило в посад, торгово-промышленную часть города, где находились постоялые дворы, склады и таможня. В июне 2017 года археологи обнаружили там остатки деревянных и каменных сооружений XVII-XVIII веков, возможно — церковного комплекса. "От него не очень много сохранилось, зато возле обнаружился большой участок культурного слоя Москвы, от первой половины XVII века и ранее, включая XIII, а возможно и XII век”, — рассказал Беляев. По его словам, археологи обнаружили подземные части некоторых сооружений, в том числе хорошо сохранившуюся деревянную лестницу.

Работы продолжаются, и пока рано оценивать их результат, но ученый уверен, что на Биржевой площади уже собран достаточно ценный исследовательский материал.

Кремлецентричность и борьба с московскими мифами

В 1940-х годах считалось, что Москва началась не с Кремля. Предполагалось, что существовало большое количество отдельных городищ, которые затем слились в "одно большое пятно". Похожим образом развивался Новгород.

По мере развития археологии стало понятно, что Москва развивается из единой точки. И эта точка — Кремль. Вернее сказать, еще не Кремль, а холм между Неглинной и Москвой-рекой

Доказанная кремлецентричность опровергла сложившиеся в XIX веке представления историков о развитии Москвы.

Другой пример — археологические работы на месте Казанского собора на рубеже 1980-1990-х годов. Они опровергли предположения о том, что на этом месте ранее стоял один из древних храмов Москвы. Ученые доказали, что собор был освящен в 1636 году, а до этого ни храма, ни кладбища на его месте не было.

Берестяные грамоты, которые находят в Москве с конца XX века, также помогают в развенчании мифов. Считалось, что письмо на бересте характерно лишь для Новгорода, однако археолог Сергей Чернов в 1988 году обнаружил первую московскую берестяную грамоту в Воскресенском проезде.

В 2007 году в Кремле наши самую длинную из известных на Руси берестяных грамот: опись имущества крупного землевладельца конца XIV века. Четвертую (и, пока что, последнюю) московскую берестяную грамоту в 2015 году нашла экспедиция Леонида Беляева.

По словам ученого, археология — наука о большом количестве маленьких, но точных деталей. "Именно эти детали превращают историю из мифа в реальность", — считает Беляев.

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Алиса Веселкова