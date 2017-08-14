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Археологи нашли более 80 тысяч артефактов на маршруте будущей трассы "Таврида"

Наука
14 августа, 15:13 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа./ТАСС

Специалисты планируют завершить раскопки в текущем году

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа./ТАСС/. Более 80 тысяч артефактов обнаружили в этом году археологи при обследовании территории, где пройдет федеральная трасса "Таврида", сообщил в понедельник журналистам директор Института археологии Крыма Вадим Майко.

"Это сейчас самый масштабный проект, который осуществляется на территории Крыма археологическими экспедициями. Найдено более 80 тысяч артефактов, обследовано около 60 памятников, которые были установлены в ходе разведок в прошлом году", - отметил он.

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По словам Майко, раскопки будут завершены в текущем году. "Сейчас обследовано уже две трети объектов... Раскопками руководят опытные специалисты из разных уголков страны. Исследования проводятся на очень высоком уровне. Получены, в том числе и уникальные находки, но все их еще предстоит осмыслить", - сказал он.

Трасса "Таврида" протяженностью почти в 280 км свяжет города Керчь, Симферополь и Севастополь со строящимся мостом через Керченский пролив и материковой частью России. По проекту, она будет скоростной: машины смогут ездить по ней со скоростью до 120 км/ч. Трасса будет полностью построена к концу 2020 года, но четыре из шести ее участков будут готовы уже к концу 2018 года.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Открытие автомобильного движения в рабочем режиме запланировано на конец 2018 года.

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