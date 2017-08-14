Экспедиция по исследованию китов и косаток впервые пройдет на Чукотке

ТАСС, 14 августа. Экспедиция по изучению китов и косаток началась на территории национального природного парка "Берингия" в Чукотском автономном округе. В течение месяца ученые из МГУ им. М. В. Ломоносова будут исследовать популяцию и миграцию китообразных, сообщили в понедельник в пресс-службе "Берингия".

"Цели нашей экспедиции разнообразны - во-первых, обнаружение мест концентрации китообразных, для этого мы прошли на яхте вдоль всего побережья. Кроме того, наша задача - выяснение популяционной структуры китообразных разных видов, изучение миграций - мы пытаемся определить, как локальные стада связаны друг с другом и с местами размножения", - цитирует пресс-служба начальника экспедиции, сотрудницу биологического факультета МГУ Ольгу Филатову.

Ученые будут работать на базе национального парка, расположенного в заливе Гильмимыль, до 12 сентября. Основные объекты исследований - горбатые киты и косатки. Планируется провести фотоидентификацию китообразных, сбор фотокаталога для последующего определения особей, отбор генетических проб млекопитающих и запись звуков, которые они издают. Отмечается, что подобные исследования уже 17 лет проводятся на Камчатке и Курилах, но на Чукотке пройдут впервые.

"Чукотка всегда была неизученным местом, куда мы давно хотели попасть. Мы планируем также фотографировать горбачей (горбатых китов - прим. ТАСС) и косаток и сравнивать их с нашей базой, собранной на Камчатке и Командорах, и с районами размножения, куда китообразные уходят на зиму. В Тихом океане существует несколько таких районов - Япония, Гавайи, Филиппины, Мексика. Сравнивая каталоги с мест размножения и нагула, можно определить пути перемещения китов, а сравнение с Камчаткой даст возможность понять, перемешиваются ли локальные стада или нет", - отметила Филатова.

По данным центра, есть вероятность, что на Чукотку заходит американская часть популяции горбатых китов и косаток, которая перемещается между Гавайями и Аляской. Последний раз китов на Чукотке изучали в 60-х годах прошлого века, когда на китобойных судах делали промеры и смотрели содержимое желудка китообразных. Члены экспедиции надеются, что работа в округе будет плодотворной, так как в отличие от Камчатки и Командорских островов, где киты встречаются только в открытых водах, на Чукотке они заходят во фьорды и подходят совсем близко к берегу, что облегчает работу исследователей.