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Nikkei: JAXA и Boeing совместно протестируют систему, определяющую зону турбулентности

Наука
14 августа, 17:56 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Испытания системы начнутся в 2018 году - детекторы турбулентности установят на несколько самолетов Boeing-777 рядом с дверью грузового отсека

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© Stephen Brashear/Getty Images

ТОКИО, 14 августа. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и компания Boeing совместно протестируют систему предупреждения попадания самолетов в область турбулентности. Об этом сообщила газета Nikkei.

Принцип действия устройства, разработанного специалистами JAXA, основан на применении лазерных лучей. Их пучок улавливает свет, рассеивающийся при попадании на частички воды и пыли в воздухе. Таким образом система фиксирует длину световой волны, которая изменяется в зависимости от интенсивности воздушных потоков, и определят наличие турбулентности на расстоянии не более 18 км перед лайнером.

Испытания системы начнутся в следующем году - детекторы турбулентности установят на несколько самолетов Boeing 777 рядом с дверью грузового отсека. В случае успешного тестирования коммерческое использование новых устройств начнется примерно в 2023 году. Оборудование JAXA более "дальнобойное" и весит всего 83 кг, что в 3-4 раза меньше имеющихся аналогов.

Его использование дает экипажу около одной минуты времени на приготовление к тряске. К примеру, стюардессы за это время могут прекратить обслуживание, убрать тележки и постараться рассадить пассажиров, включив табло "пристегните ремни". До настоящего времени JAXA провела уже 20 успешных испытательных полетов небольших самолетов с новой системой определения турбулентности, однако для ее отладки и усовершенствования требуются дополнительные тесты в реальных условиях на пассажирских лайнерах.

По данным статистики авиационных происшествий в Японии в период с 1990 по 2012 год, в 40% именно турбулентность становилась причиной травм членов экипажа и пассажиров. Многие случаи происходили внезапно в хорошую погоду, когда пассажиры могли быть не пристегнуты.

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