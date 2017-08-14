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Археологи при раскопках в Крыму обнаружили алтарь спартанцев III в. до нашей эры

Наука
14 августа, 21:28 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 14, августа. /ТАСС

Алтарь богини Девы, которую спартанцы называли Артемидой, будет доставлен в один из музеев полуострова, где его исследуют специалисты

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Крымские археологи обнаружили в ходе раскопок древний алтарь богини Девы, которой поклонялись как таврские племена, так и греки - выходцы из Спарты, населявшие Крым в античные времена. Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель директора Института археологии Крыма РАН РФ Сергей Ланцов.

"Алтарь обнаружен в ходе недавних раскопок городища Кульчук в западной части Крымского полуострова буквально на той неделе. Древнее население полуострова - тавры - поклонялись этой богине, которую называли Девой, а греки ее называли непорочной богиней Артемидой", - отметил Ланцов.

Ученый рассказал, что находка относится приблизительно к III веку до нашей эры. Под воздействием времени сохранился только профиль изображения богини и то сильно поврежденный. Остатки алтаря величиной примерно 60 на 50 см в ширину и 40 см в высоту.

"Даже в Херсонесе <...> таких находок нет. Единственный подобный алтарь был найден в бывшей Керкинитиде, нынешней Евпатории. Наш - второй в этом ряду", - отметил археолог.

Алтарь будет доставлен в один из музеев Крыма, где его исследуют специалисты. Ланцов также сообщил, что античное городище Кульчук представляло из себя целый комплекс усадьб - не менее семи-восьми, которые входили в состав античного Херсонеса. И этот комплекс на западном побережье Крымского полуострова был опорным пунктом Херсонесской хоры, откуда собирались продукты сельского хозяйства: пшеница, рыба, виноград.

Населяли комплекс усадьб дорийские греки - выходцы из Спарты. Их было около 300 человек. Уже определено, что стены и башни комплекса доходили до высоты 15-20 метров. Археологические работы, по словам Ланцова, продолжаются.

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