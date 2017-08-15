Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки

Наука
15 августа, 0:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Обнаруженные изображения состоят из линий, отпечатков пальцев или нижней части ладони

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Студенты исторического факультета МГУ имени Ломоносова нашли новые фрагменты палеолитических рисунков в Игнатьевской (Челябинская область) и Каповой (Башкирия) пещерах. Об этом во вторник сообщила пресс-служба университета.

Смотрите также

История под куполом: древнейшие петроглифы и первобытная стоянка в Заполярье

"Одним из итогов работ этого года Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ стало открытие новых следов художественных практик на стенах пещеры, в том числе в местах, где ранее рисунков или их фрагментов зафиксировано не было", - рассказал руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции Владислав Житенев о результате работы в Каповой пещере.

Обнаруженные там студентами рисунки состоят из линий, отпечатков пальцев или нижней части ладони. При этом на некоторых панно первоначальные изображения были намеренно стерты, по ним были нарисованы фигуры животных и знаки.

"Особенно впечатляющими открытиями стали фрагменты рисунков и участки стен с изображениями, скрытыми естественными образованиями. А также геометрические знаки в виде точек и линий на участках стен, где ранее наличие следов изобразительной деятельности не было известно", - поделился Житенев открытиями в Игнатьевской пещере.

Красный пигмент

Многие рисунки в обеих пещерах выполнены красным пигментом. В Игнатьевской пещере они стилистически ближе к голоценовым изображениям на скалах под открытым небом, чем к общеевропейским палеолитическим. Ученые до сих пор не могут точно определить возраст этих рисунков, но находки этого года говорят в пользу версии об их позднепалеолитическом происхождении. Всего в этой пещере насчитывается более 50 настенных изображений, выполненных древесным углем, дающим черный цвет, и красным минеральным пигментом. В основном изобразительный ансамбль состоит из красочных нечитаемых пятен, знаков, отдельных фигур животных и людей.

Большинство рисунков в Каповой пещере - это неидентифицируемые пятна красного пигмента, являющиеся частично размытыми фигурами, частично остатками стертых рисунков, частично следами палеолитической изобразительной деятельности неясного происхождения. Они сочетаются с изображениями шерстистых носорогов, бизонов, лошадей и мамонтов. В пещере есть также фигуры рыбы и существа, сочетающего в себе черты человека и животного.

Смотрите также

В геопарк ЮНЕСКО на Алтае войдут тропы древних скифов и гигантские "каменные грибы"

Ученые из РФ и Франции изучат в 2017 году древние наскальные рисунки в Монголии

Археологи нашли в Туве новый памятник эпохи Великого переселения народов

Наскальные рисунки вблизи города Хомейн могут оказаться самыми древними на Земле

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Балашихе жертвами непогоды стали два человека
2
Пожар в жилом доме на востоке Москвы потушен
3
СМИ: военные КНДР представили Ким Чен Ыну план удара по Гуаму
4
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
5
В Калининграде открывается первый Балтийский пленэр с участием художников Крыма
6
В Риге впервые за четыре года соберется латвийско-российская межправкомиссия
7
Трамп прервал отпуск и возвращается в Вашингтон
Темы дня
Новости партнеров
Реклама