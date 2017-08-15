Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Студенты исторического факультета МГУ имени Ломоносова нашли новые фрагменты палеолитических рисунков в Игнатьевской (Челябинская область) и Каповой (Башкирия) пещерах. Об этом во вторник сообщила пресс-служба университета.

"Одним из итогов работ этого года Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ стало открытие новых следов художественных практик на стенах пещеры, в том числе в местах, где ранее рисунков или их фрагментов зафиксировано не было", - рассказал руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции Владислав Житенев о результате работы в Каповой пещере.

Обнаруженные там студентами рисунки состоят из линий, отпечатков пальцев или нижней части ладони. При этом на некоторых панно первоначальные изображения были намеренно стерты, по ним были нарисованы фигуры животных и знаки.

"Особенно впечатляющими открытиями стали фрагменты рисунков и участки стен с изображениями, скрытыми естественными образованиями. А также геометрические знаки в виде точек и линий на участках стен, где ранее наличие следов изобразительной деятельности не было известно", - поделился Житенев открытиями в Игнатьевской пещере.

Красный пигмент

Многие рисунки в обеих пещерах выполнены красным пигментом. В Игнатьевской пещере они стилистически ближе к голоценовым изображениям на скалах под открытым небом, чем к общеевропейским палеолитическим. Ученые до сих пор не могут точно определить возраст этих рисунков, но находки этого года говорят в пользу версии об их позднепалеолитическом происхождении. Всего в этой пещере насчитывается более 50 настенных изображений, выполненных древесным углем, дающим черный цвет, и красным минеральным пигментом. В основном изобразительный ансамбль состоит из красочных нечитаемых пятен, знаков, отдельных фигур животных и людей.

Большинство рисунков в Каповой пещере - это неидентифицируемые пятна красного пигмента, являющиеся частично размытыми фигурами, частично остатками стертых рисунков, частично следами палеолитической изобразительной деятельности неясного происхождения. Они сочетаются с изображениями шерстистых носорогов, бизонов, лошадей и мамонтов. В пещере есть также фигуры рыбы и существа, сочетающего в себе черты человека и животного.