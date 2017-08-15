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Российские и австрийские ученые сделали нанолампочку

Наука
15 августа, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

По мнению авторов работы, новый материал может быть использован при создании атомaрно-тонких, гибких и прозрачных дисплеев и полупроводников

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ученые из университета Вены и Сколковского института науки и технологий (Сколтех) создали источник света на основе мономолекулярного материала из сульфида молибдена (MoS2), сообщила во вторник пресс-служба Сколтеха. Новый материал может быть использован для создания гибких дисплеев или различных компонентов опто-электронных микросхем.

Полоски MoS2 шириной в 150 нанометров подвешивались в вакууме и с приложением напряжения нагревались до столь высоких температур, что начинали светиться.

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"Пока мы продемонстрировали наши результаты на лампочке размером всего 50 нм - не вся наша полоска светилась с приложением напряжения, а только ее подвешенная часть, - сказал один из авторов работы, профессор Сколтеха Василий Перебейнос. - Полученный нами новый тип светоизлучателя может быть интегрирован в микросхемы и проложить путь к созданию атомaрно-тонких, гибких и прозрачных дисплеев и полупроводников".

Работа ученых опубликована в журнале Advanced Materials. Вклад Василия Перебейнос заключался в расчетах и результатах моделирования, описывающими поведение новой системы.

После открытия графена - плоских слоев углерода, толщиной в один атом, ученые стали активно изучать и другие двумерные материалы (двумерными их называют поскольку толщина таких материалов пренебрежимо мало по сравнению с двумя другими измерениями - длиной и шириной).

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