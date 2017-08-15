Нарышкин поблагодарил строителей за ответственное отношение к историческому наследию

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Мария Сотскова/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин поблагодарил строительные организации за сотрудничество с археологами, выступая во вторник на открытии выставки "Горизонты археологии: от Балтики до Причерноморья" в доме РИО. На выставке представлены артефакты со всей страны, найденные в 2017 году, они принадлежат к самым разным эпохам и культурам.

"За представленными здесь экспонатами, конечно, стоит и огромный труд, и блестящие знания наших российских ученых. Более того, возможность собрать здесь представленные экспонаты возникла в связи с ответственностью строительных организаций, которые строго соблюдают принятый три года назад закон, который обязует строителей нести ответственность за сохранность археологического наследия", - прокомментировал Нарышкин.

Археологические находки, представленные на выставке в доме РИО, оказались в руках ученых во многом благодаря тому, что строительные компании перед началом работ назначают экспертизу местности. Выставка продлится один день, потом экспонаты развезут в различные музеи России.

Один из самых ценных экспонатов выставки - фрагмент глиняной головы римского божества, найденный в феврале подводными археологами, работавшими на месте строительства Крымского моста.

На выставке представлены артефакты, найденные в четырех очагах древних культур: на берегах Балтики, в Великом Новгороде, в центре Северо-Востока Древней Руси - Суздальском ополье и на территории Боспорского царства, в Керчи и на Тамани. Часть артефактов, как, например, бронзовое зеркало китайского образца, найденное в Великом Новгороде, прибыло на территорию Руси по торговым путям, другие были созданы в различных городах и княжествах.

Глава РИО также напомнил, что 15 августа празднуется день археолога. Нарышкин поздравил ученых с профессиональным праздником и поблагодарил за работу.