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Нарышкин поблагодарил строителей за ответственное отношение к историческому наследию

Наука
15 августа, 13:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Мария Сотскова

Представленные на выставке "Горизонты археологии: от Балтики до Причерноморья" находки ученые получили во многом благодаря тому, что строительные компании перед работами назначают экспертизу местности

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Председатель совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

Председатель совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Мария Сотскова/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин поблагодарил строительные организации за сотрудничество с археологами, выступая во вторник на открытии выставки "Горизонты археологии: от Балтики до Причерноморья" в доме РИО. На выставке представлены артефакты со всей страны, найденные в 2017 году, они принадлежат к самым разным эпохам и культурам.

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"За представленными здесь экспонатами, конечно, стоит и огромный труд, и блестящие знания наших российских ученых. Более того, возможность собрать здесь представленные экспонаты возникла в связи с ответственностью строительных организаций, которые строго соблюдают принятый три года назад закон, который обязует строителей нести ответственность за сохранность археологического наследия", - прокомментировал Нарышкин.

Археологические находки, представленные на выставке в доме РИО, оказались в руках ученых во многом благодаря тому, что строительные компании перед началом работ назначают экспертизу местности. Выставка продлится один день, потом экспонаты развезут в различные музеи России.

Один из самых ценных экспонатов выставки - фрагмент глиняной головы римского божества, найденный в феврале подводными археологами, работавшими на месте строительства Крымского моста.

На выставке представлены артефакты, найденные в четырех очагах древних культур: на берегах Балтики, в Великом Новгороде, в центре Северо-Востока Древней Руси - Суздальском ополье и на территории Боспорского царства, в Керчи и на Тамани. Часть артефактов, как, например, бронзовое зеркало китайского образца, найденное в Великом Новгороде, прибыло на территорию Руси по торговым путям, другие были созданы в различных городах и княжествах.

Глава РИО также напомнил, что 15 августа празднуется день археолога. Нарышкин поздравил ученых с профессиональным праздником и поблагодарил за работу.

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