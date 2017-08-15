В РФ появится "Инновационный клуб" для предотвращения оттока специалистов

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КУБИНКА /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Российские специалисты, занимающиеся иннновационными проектами, будут объединены в некое подобие клуба с целью поощрить их работать в РФ, а не уезжать за рубеж, по итогам форума "Армия-2017". Об этом во вторник рассказал журналистам начальник конгрессно-выставочного центра "Патриот" Владислав Болов.
"Инновационный клуб" объединит усилия молодых ученых для того, чтобы они не в сторону заграницы смотрели, а в сторону своей промышленности и науки. Предполагается создать базу данных, некие паспорта молодых ученых", - сказал он.
Болов пояснил, что эта база данных покажет значимость того или иного специалиста и его наработок, даст необходимые сведения разработчикам в оборонной тематике обо всех профильных ученых.
"В этом клубе будут представлены новые проекты, ведется их отбор. Отдельная комиссия будет создана для выбора наиболее значимых проектов, будет конкурс и аттестация этих проектов, в том числе лучшие будут награждены премиями", - отметил начальник Центра "Патриот".
Международный военно-технический форум "Армия-2017" продлится с 22 по 27 августа.