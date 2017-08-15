Немецкие ученые изобрели способную выявить воспаление в полости рта жвачку

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БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Немецкие ученые изобрели жевательную резинку, которая поможет диагностировать воспаление в полости рта. При наличии проблем со слизистой оболочкой через несколько минут жевания человек почувствует горький привкус, что послужит сигналом для обращения к врачу, сообщает во вторник агентство DPA.
Этот быстрый тест позволяет выявлять воспалительные процессы самостоятельно, заявляют ученые из университета Вюрцбурга. Они включили в состав жевательной резинки специальное вещество, которое реагирует на ферменты, образующиеся во рту при воспалениях.
Особенно важно это открытие для людей с зубными имплантами. "Основная проблема при использовании имплантов заключается в том, что после 5 или 10 лет их ношения, на них могут развиваться бактерии. Пациент же не замечает воспаления в ротовой полости, так как из-за имплантов полностью разрушены нервы", - объясняет профессор кафедры фармацевтической технологии и биофармацевтики Вюрцбургского университета доктор Лоренц Майнель.
По его словам, подобное случается у 1-5% пациентов. В худшем случае, если воспалительный процесс не будет вовремя диагностирован, он способен разрушить и ткани, и кости. Люди без имплантов, как правило, замечают воспаление почти сразу по таким симптомам, как отеки и боль.
"Жевательная резинка распознает все формы бактериального загрязнения в полости рта", - утверждает доктор Майнель. Сама же процедура гораздо быстрее, чем использование цветных полосок или палочек, которые можно обследовать лишь в лаборатории, отмечает ученый.