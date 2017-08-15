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На месте нефтяного месторождения под Оренбургом нашли 15 погребений бронзового века

Наука
15 августа, 19:06 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 15, августа. /ТАСС

Захоронения обнаружили в ходе обследования земли по проекту обустройства Воронцовского месторождения

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ОРЕНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Археологи обнаружили в Бузулукском районе Оренбургской области 15 погребений бронзового века на месте нефтяного месторождения, сообщили во вторник в региональном Министерстве культуры и внешних связей.

"Памятник археологии был обнаружен в ходе обследования земельных участков по проекту обустройства Воронцовского месторождения. Раскопки организованы в соответствии с разработанным планом изучения памятника", - сказали в министерстве.

Раскопки проводятся отрядом археологической лаборатории Оренбургского государственного педагогического университета. Курганный могильник у села Твердилово состоит из двух насыпей.

"В ходе работ обнаружено 15 погребений, предварительно отнесенных к позднему бронзовому веку", - уточнили в министерстве.

В Оренбургской области учтено более 2 тыс. объектов археологического наследия - одиночных курганов, курганных могильников и поселений. Благодаря ежегодно проводимым исследованиям на археологическую карту региона наносятся вновь выявляемые археологические объекты.

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