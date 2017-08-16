Ученые наблюдают рекордное заполнение нерестилищ Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Специалисты Камчатского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) провели авиационные учеты на нерестилищах лососей в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Исследования показали рекордное заполнение нерестилищ. Об этом сообщила 16 августа пресс-служба ассоциации рыбопромышленников "Река Большая", цитируя директора КамчатНИРО Нину Шпигальскую.

"Специалисты КамчатНИРО произвели облет нерестилищ тихоокеанских лососей в бассейне реки Большой для оценки их заполнения производителями. Учтено 35,3 тыс. экземпляров горбуши, 49,4 тыс. экземпляров кеты, 7,5 тыс. экземпляров летней нерки и 2 тыс. экземпляров чавычи. Заполняемость нерестилищ в этом году намного лучше, чем во все последние годы", - сказала Шпигальская.

Она отметила, что в прошлые годы пропуск производителей на нерест в бассейн реки Большая был значительно ниже, например, кеты проходило не более 15 тыс. экземпляров. Рекордное заполнение нерестилищ означает, что через несколько лет лосось, появившийся в реке и нагулявшийся в океане, снова вернется на Камчатку и станет объектом промысла. Одна из причин увеличения - усиление борьбы с браконьерством, которую с 2016 года ведут не только представители силовых структур, но и общественные инспекторы, сообщил председатель ассоциации рыбопромышленников "Река Большая" Эмиль Шайхов.

"В прежние годы рыба просто вырезалась и не доходила до нерестилищ в нужном объеме. Браконьерам в принципе безразлично, проходной день или нет. Уже второй год инспекторы в буквальном смысле сопровождают рыбу до самых нерестилищ. И результат уже есть. Этой весной наблюдался максимальный с 2011 года скат малька в реке Большой и ее притоках. А весенней нерки на нерестилищах Начикинского озере насчитали 40 тыс. особей - абсолютный рекорд за последние годы", - сказал Шайхов.

В ассоциацию "Река Большая", созданную в 2016 году, вошли семь крупных рыбопромышленных предприятий Усть-Большерецкого района Камчатки. По их инициативе были созданы группы общественных инспекторов, установлено на реках 15 стационарных рыбоохранных постов. Только за последнюю неделю общественными инспекторами ассоциации совместно с сотрудниками Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства было проведено 150 рейдов, изъято 20 сетей, 7 лодок, 2 мотора, 110 кг рыбы и 11 кг икры.

Лососевая путина стартовала на Камчатке 1 июня. Рыбаки уже добыли почти 223 тыс. тонн лососей.