Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые наблюдают рекордное заполнение нерестилищ Камчатки

Наука
16 августа, 4:23 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Отмечается, что через несколько лет лосось, появившийся в реке и нагулявшийся в океане, снова вернется на Камчатку и станет объектом промысла

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Игорь Буймистров/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Специалисты Камчатского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) провели авиационные учеты на нерестилищах лососей в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Исследования показали рекордное заполнение нерестилищ. Об этом сообщила 16 августа пресс-служба ассоциации рыбопромышленников "Река Большая", цитируя директора КамчатНИРО Нину Шпигальскую.

Смотрите также

Камчатские рыбаки добыли на 16,3% лососей больше, чем в 2016 году

Лососевая путина началась на Камчатке

Первый на Камчатке рыбный терминал в преддверии лососевой путины удвоил мощности

"Специалисты КамчатНИРО произвели облет нерестилищ тихоокеанских лососей в бассейне реки Большой для оценки их заполнения производителями. Учтено 35,3 тыс. экземпляров горбуши, 49,4 тыс. экземпляров кеты, 7,5 тыс. экземпляров летней нерки и 2 тыс. экземпляров чавычи. Заполняемость нерестилищ в этом году намного лучше, чем во все последние годы", - сказала Шпигальская.

Она отметила, что в прошлые годы пропуск производителей на нерест в бассейн реки Большая был значительно ниже, например, кеты проходило не более 15 тыс. экземпляров. Рекордное заполнение нерестилищ означает, что через несколько лет лосось, появившийся в реке и нагулявшийся в океане, снова вернется на Камчатку и станет объектом промысла. Одна из причин увеличения - усиление борьбы с браконьерством, которую с 2016 года ведут не только представители силовых структур, но и общественные инспекторы, сообщил председатель ассоциации рыбопромышленников "Река Большая" Эмиль Шайхов.

"В прежние годы рыба просто вырезалась и не доходила до нерестилищ в нужном объеме. Браконьерам в принципе безразлично, проходной день или нет. Уже второй год инспекторы в буквальном смысле сопровождают рыбу до самых нерестилищ. И результат уже есть. Этой весной наблюдался максимальный с 2011 года скат малька в реке Большой и ее притоках. А весенней нерки на нерестилищах Начикинского озере насчитали 40 тыс. особей - абсолютный рекорд за последние годы", - сказал Шайхов.

В ассоциацию "Река Большая", созданную в 2016 году, вошли семь крупных рыбопромышленных предприятий Усть-Большерецкого района Камчатки. По их инициативе были созданы группы общественных инспекторов, установлено на реках 15 стационарных рыбоохранных постов. Только за последнюю неделю общественными инспекторами ассоциации совместно с сотрудниками Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства было проведено 150 рейдов, изъято 20 сетей, 7 лодок, 2 мотора, 110 кг рыбы и 11 кг икры.

Лососевая путина стартовала на Камчатке 1 июня. Рыбаки уже добыли почти 223 тыс. тонн лососей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несчастье помогло: ЦСКА победил "Янг Бойз" в Лиге чемпионов благодаря автоголу в концовке
2
"Известия": "дыра" в капитале банка "Югра" выросла в четыре раза
3
СМИ: твит Обамы о беспорядках в Шарлотсвилле стал вторым по популярности в истории
4
Тимур Кизяков заявил, что ушел с Первого канала по собственной инициативе
5
СМИ: Генпрокуратура Украины расследует дело, связанное с вмешательством в выборы США
6
Победа ЦСКА над "Янг Бойз" приблизила Россию к Франции в таблице коэффициентов УЕФА
7
Непомнящий лидирует после шести туров на шахматном турнире в Сент-Луисе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама