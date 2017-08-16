Археологи начали раскопки в кобанском поселении Северной Осетии

Патрушев: объекты транспорта ЦФО остаются приоритетными целями международного терроризмаПолитика 16 августа, 12:18
Русский реактор: что готовят "Ночные волки" на байк-шоу в СевастополеВ стране 16 августа, 12:14
Шесть задержанных в Москве контрабандных кречетов выпустили в природу на ЯмалеОбщество 16 августа, 12:09
Пресс-конференция Джорджа Р. Р. Мартина. ВидеотрансляцияКультура 16 августа, 12:09
Великобританию признали крупнейшим экспортером слоновой костиСоциальная ответственность 16 августа, 11:47
Моисеева и Сырцева победили украинок Давыдову и Шипкову в матче ЧЕ по пляжному волейболуСпорт 16 августа, 11:44
Путин: нужно создать условия, чтобы грузы шли через российские порты вместо зарубежныхЭкономика и бизнес 16 августа, 11:28
В Музее Москвы покажут лестницу XVI века, найденную при раскопкахМосква 16 августа, 11:25
Один пострадавший при пожаре на скважине в ХМАО находится в крайне тяжелом состоянииНовости Урала 16 августа, 11:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИКАВКАЗ, 16 августа. /ТАСС/. Экспедиция Государственного исторического музея во главе с кандидатом исторических наук Александром Мошинским начала раскопки в кобанском поселении скифского периода в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в среду в Национальном музее республики.
"Раскопки в поселке ведутся с 1988 года, экспедиция же была создана при Государственном историческом музее в 1982 году Александром Мошинским, который и возглавляет ее до сих пор. Уверены, что, как и в предыдущие годы, на этот раз будет очередное интересное открытие", - сказал собеседник агентства.
В прошлом году в поселке была найдена гончарная мастерская с уникальными предметами. На этот раз раскопки планируется проводить до 4 сентября.
Раскопки проводятся в поселении Сауар (в переводе с осетинского языка "родник") в Дигорском ущелье Северной Осетии. Оно было создано в 5-4 веке до н. э. во время существования кобанской культуры. Здесь работали кузнецы, гончары и металлурги.
Как пояснили в музее, этот памятник может претендовать на включение в список культурного наследия ЮНЕСКО. В перспективе здесь планируется создать музей под открытым небом, который станет интересным как историкам, так и туристам.
Кобанская культура существовала на Кавказе в конце бронзового - начале железного веков (XI - IV вв. до н. э.). Она получила название по первому обнаруженному могильнику у села Кобан в Северной Осетии.