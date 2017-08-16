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Археологи начали раскопки в кобанском поселении Северной Осетии

Наука
16 августа, 11:04 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 16, августа. /ТАСС

В прошлом году в поселке была найдена гончарная мастерская с уникальными предметами

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ВЛАДИКАВКАЗ, 16 августа. /ТАСС/. Экспедиция Государственного исторического музея во главе с кандидатом исторических наук Александром Мошинским начала раскопки в кобанском поселении скифского периода в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в среду в Национальном музее республики.

"Раскопки в поселке ведутся с 1988 года, экспедиция же была создана при Государственном историческом музее в 1982 году Александром Мошинским, который и возглавляет ее до сих пор. Уверены, что, как и в предыдущие годы, на этот раз будет очередное интересное открытие", - сказал собеседник агентства.

В прошлом году в поселке была найдена гончарная мастерская с уникальными предметами. На этот раз раскопки планируется проводить до 4 сентября.

Раскопки проводятся в поселении Сауар (в переводе с осетинского языка "родник") в Дигорском ущелье Северной Осетии. Оно было создано в 5-4 веке до н. э. во время существования кобанской культуры. Здесь работали кузнецы, гончары и металлурги.

Как пояснили в музее, этот памятник может претендовать на включение в список культурного наследия ЮНЕСКО. В перспективе здесь планируется создать музей под открытым небом, который станет интересным как историкам, так и туристам.

Кобанская культура существовала на Кавказе в конце бронзового - начале железного веков (XI - IV вв. до н. э.). Она получила название по первому обнаруженному могильнику у села Кобан в Северной Осетии.

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