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"Росгеология" до конца 2019 г. проведет поиск марганца в Красноярском крае

Наука
16 августа, 12:17 UTC+3

Заказчиком работ является Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу

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КРАСНОЯРСК, 16 августа. /ТАСС/. "Росгеология" в 2017-2019 гг. проведет геологоразведочные работы по поиску оксидных марганцевых руд в Туруханском и Курагинском районах Красноярского края. Об этом сообщила в среду компания.

"Государственный контракт подписан между холдингом и заказчиком - Департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу. Исследования будут проводиться в Курагинском и Туруханском районах Красноярского края", - отметили в компании.
Геологи будут изучать участок Моховой в арктическом Туруханском районе и Козинскую площадь на юге региона.

В итоге должны быть локализованы прогнозные ресурсы марганца категорий Р1 и P2, выполнена геолого-экономическая оценка выявленных объектов, разработаны рекомендации по направлению дальнейшей геологоразведки в пределах территории.

"Росгеология" создана указом президента в России в 2011 году на базе одного из старейших геологоразведочных предприятий России - "Центргеологии". 100% капитала "Росгеологии" находится в собственности государства. Холдинг осуществляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 

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