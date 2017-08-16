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Томограф для построения 3D-модели сетчатки запустят в производство в РФ в 2019 году

Наука
16 августа, 16:34 UTC+3 МОСКВА

Новая система предназначена для диагностики состояния переднего и заднего отдела глаза

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© Михаил Фомичев/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. Новый оптический когерентный томограф, разработанный холдингом "Швабе" совместно с Институтом прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) для построения 3D-изображения сетчатки, запустят в серийное производство в 2019 году. Об этом сообщили в среду в пресс-службе холдинга.

"Данный томограф позволяет бесконтактным способом получать изображение исследуемого объекта. Пока испытания проходит макет томографа, а запуск в серийное производство запланирован на нашем предприятии в 2019 году", - уточнил генеральный директор Красногорского завода им. С.А. Зверева, на базе которого производится разработка, Вадим Калюгин.

Новая система предназначена для диагностики состояния переднего и заднего отдела глаза. Как рассказали специалисты предприятия, томограф обеспечивает глубину сканирования до 3 мм и позволяет получить высококачественное изображение необходимого органа со скоростью 20 тысяч сканов в секунду.

Высокая разрешающая способность дает возможность увидеть патологические изменения сетчатки глаза, недоступные традиционным методам глазной диагностики, таким как офтальмоскопия.

Партнером в этом проекте выступает Институт прикладной физики РАН, учреждение является родоначальником оптической когерентной томографии в России. Именно благодаря достижениям научных сотрудников института в середине 90-х гг. XX века была создана широкая линейка установок оптической когерентной томографии для различных областей клинической медицины.

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