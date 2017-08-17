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Российский препарат для лечения ВИЧ могут зарегистрировать через 5-10 лет

Наука
17 августа, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

По словам старшего научного сотрудника Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Дины Глазковой, "Динавир" уже доказал свою безопасность на клетках в пробирке

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 17 августа. Разработка российского геннотерапевтического препарата "Динавир" для лечения ВИЧ находится в стадии доклинических испытаний, препарат уже доказал свою эффективность на клетках. Доклинические испытания на животных моделях, клинические испытания и регистрация препарата могут занять до 10 лет, рассказала в интервью ТАСС старший научный сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Дина Глазкова.

"Это не следующий год, это лет через пять по оптимистичным прогнозам. В среднем до 10 лет проходит", - сказала она.

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Глазкова напомнила, что регистрация препарата проводится после клинических испытаний. "Опять-таки, клинические испытания - это деньги, производство препарата - это тоже деньги", - добавила ученый.

"Динавир" доказал безопасность на клетках в пробирке. Следующий этап доклинических исследований - доказательство эффективности и безопасности лекарства на животных моделях. Первая стадия клинических испытаний, когда исследуется безопасность на пациентах, может занять не меньше года.

"Года два-три займет вторая стадия, и еще непонятно сколько от нас потребуют. Первая стадия - безопасность - там очень мало берут пациентов, пять, ну, десять. Вторая - когда мы должны показать на этих пяти-десяти, что препарат работает, и что это на них хорошо подействовало. Третья стадия - когда мы уже должны набрать много пациентов и показать, что это не случайно у нас пять вылечили, а что это действительно в большей части работает", - пояснила Глазкова.

Геннотерапевтический препарат для лечения ВИЧ разрабатывает группа ученых Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

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