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Российские ученые призывают обеспечить выполнение указов о финансировании науки

Наука
17 августа, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Необходимо довести затраты на научные исследования и разработки до 1,77% ВВП, отмечают в Обществе научных работников

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© Владимир Смирнов/ТАСC

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Общество научных работников (ОНР) просит президента России Владимира Путина обеспечить выполнение "майских указов" о финансировании науки.

Об этом говорится в обращении совета ОНР.

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Общество отмечает, что сейчас формируется проект федерального бюджета РФ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, который должен обеспечить выполнение "майских указов", в частности, о необходимости доведения внутренних затрат на научные исследования и разработки до 1,77% ВВП. Однако пока затраты на научные исследования и разработки составляют всего лишь 1,13% ВВП.

"В связи с этим Совет Межрегионального общества научных работников просит Вас обратить внимание правительства РФ на необходимость выполнения указа президента РФ №599 в полном объеме и, в частности, поднять в 2018 году финансирование фундаментальных исследований за счет средств федерального бюджета до 0,22% ВВП", - говорится в обращении.

Профсоюз работников РАН в конце июня провел в Москве согласованный митинг за увеличение финансирования российской науки с аналогичными требованиями.

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