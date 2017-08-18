Условия формирования воронок газового выброса изучают по снимках из космоса на Ямале

ТАСС, 18 августа. Российские ученые используют снимки со спутников для исследования условий формирования воронок газового выброса в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом в пятницу сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Института криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН Артем Хомутов.

"На основе космических снимков мы анализируем условия, в которых формировались воронки на территории ЯНАО. Применение данных дистанционного зондирования Земли для изучения воронок курирует наш коллега - старший научный сотрудник кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Кизяков", - пояснил собеседник агентства.

По словам Хомутова, в результате анализа уже удалось установить значительные отличия воронок в ландшафтных особенностях. "К примеру, все воронки на полуострове Ямал расположены на пологих вогнутых склонах, поросших зарослями кустарника ивы, преимущественно на глинистых грунтах. В свою очередь воронка на полуострове Гыдан находится практически на водоразделе, в стенках выходят преимущественно песчаные породы, кустарниковая растительность практически отсутствует. Объединяет воронки только наличие пластового льда, залегающего близко к поверхности", - пояснил ученый.

Ранее сообщалось, что на территории ЯНАО с 2014 года нашли несколько воронок в районе Бованенковского месторождения. Сейчас все они полностью затоплены. Причина образования кратеров - выброс газа из-под земли.

Летом 2017 года ученые обнаружили еще две воронки: первая - в 34 километрах от села Сеяха, а вторая - в 20 километрах от поселка Ярута. По словам специалистов, такие объекты представляют опасность для оленеводческих бригад и вахтовых поселков, а также для линейных сооружений.

Коллектив ученых из Института криосферы Земли и МГУ имени М. В. Ломоносова занимается изучением воронок газового выброса в ЯНАО с момента их появления, с 2016 года исследования поддерживаются грантом Российского научного фонда.