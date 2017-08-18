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Разработанный томскими учеными наноспутник начал передавать сигналы с орбиты Земли

Наука
18 августа, 14:14 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 18, августа. /ТАСС

Спутник будет передавать послание жителям Земли, записанное на 11 языках мир, он проведет на орбите около 4-6 месяцев

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ТОМСК, 18 августа. /ТАСС/. Наноспутник "Томск-ТПУ-120", запущенный накануне с Международной космической станции на орбиту Земли, начал успешно передавать сигналы. Их уже зафиксировали разработчики в Томске, а также радиолюбители из Кореи, Германии и Японии, сообщает в пятницу пресс-служба Томского политехнического университета.

"Пролет над Томском был зарегистрирован [сегодня] в промежуток времени с 15:30 до 15:50 [с 11:30 до 11:50 мск]. Высота полета спутника составляла угол 35 градусов над уровнем горизонта. Мы услышали отрывок голосового послания на русском языке. В скором времени надеемся получить и телеметрию [информацию о параметрах работы различных систем]. До конца августа будет много удобных сессий в первую половину дня, когда сигнал со спутника должен хорошо улавливаться", - приводятся в сообщении слова магистранта кафедры точного приборостроения Института неразрушающего контроля ТПУ Андрея Коломейцева.

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Спутник будет передавать послание жителям Земли, записанное на 11 языках мира: русском, татарском, казахском, английском, немецком, французском, испанском, португальском, китайском, арабском, хинди. Как ранее сообщал ТАСС, он проведет на орбите около 4-6 месяцев, после чего сгорит в плотных слоях атмосферы. Радиолюбители, которым удастся поймать сигнал спутника, смогут получить специальную памятную карточку, обратившись к разработчикам и назвав свой позывной. Сигнал транслируется на частоте 437,025 МГц, однако, поскольку аппарат движется, частота смещается, отмечает ТПУ.

"Томск-ТПУ-120" - первый российский космический аппарат, корпус которого напечатан на 3D-принтере. Он относится к классу так называемых "наноспутников" - космических аппаратов массой от 3 до 30 кг. Спутник имеет размеры 30 на 11 и 11 сантиметров и массу 3,763 кг. Задача спутника - показать, что использованные при его создании материалы и технологии способны выдержать доставку в космос и длительное пребывание на орбите и сохранить работоспособность.

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