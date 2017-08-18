Ученые обнаружили остатки базы американского исследователя Арктики Болдуина

ТАСС, 18 августа. Участники экспедиции Арктического плавучего университета обнаружили остатки базы предпринявшего попытку достичь Северного полюса американского путешественника Эвлина Болдуина.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) им. Ломоносова.

"Мы обнаружили объект эпохи первого этапа активного освоения Земли Франца-Иосифа в более-менее нормальном состоянии. Это остатки базы Болдуина 1901-1903 года. Там нашли фрагменты полевой американской посуды, которая использовалась членами экспедиции. Сейчас находки отправлены в Национальный парк "Русская Арктика" для реконструкции", - приводит пресс-служба слова руководителя экспедиции, директора Арктического центра стратегических исследований САФУ Константина Зайкова.

Совместная норвежско-американская экспедиция под руководством Болдуина направилась на Землю Франца-Иосифа в 1901 году. Главной целью было покорение Северного полюса. Судно экспедиции "Америка" встало на зимовку у острова Алджера, где было построено несколько хижин. Штурм полюса не состоялся, основной причиной неудачи экспедиции считают разногласия между американскими и норвежскими участниками.

По словам Зайкова, также участники экспедиции обнаружили так называемые сферолиты - круглые шары. Их случайно нашли студентки университета из лаборатории биомониторинга. "Мы обнаружили идентичные шары на соседнем острове Хейса, это очень интересное и важное открытие. Оно говорит о том, что остров Чампа - продолжение того горного массива, который расположен на острове Хейса и у них общая геология. Сейчас мы договариваемся с нацпарком "Русская Арктика" о передаче этих артефактов в геологический музей САФУ, чтобы он имел в своих запасах такие уникальные находки, которые будут интересны молодым ученым, студентам и горожанам", - отметил Зайков.

Кроме этого, участники экспедиции обнаружили новые следы палеофауны в районе земли Александры, в бухте Топографов. Там найдены остатки растительности юрского периода - следы на камне. Камни были большие, поэтому ученые не смогли забрать их, добавил директор Арктического центра стратегических исследований САФУ.

Об экспедиции

ПУ-2017 - девятая экспедиция Арктического плавучего университета в высокие широты на борту судна "Профессор Молчанов". Рейс проходил с 8 по 28 июля. В экспедиции участвовало 58 человек, из них 25 - иностранцы из Швейцарии, Болгарии, Германии, Швеции, Франции, Нидерландов и с Кубы.

Это не только исследовательский, но и образовательный проект, поэтому 30 участников экспедиции - это студенты российских и зарубежных вузов. Арктический плавучий университет - совместный проект Северного Арктического федерального университета и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.