Археологи создадут 3D-модель затонувшего античного города Акра в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Специалисты крымского Черноморского центра подводных исследований приступили к созданию трехмерной карты-схемы затонувшего античного города Акра, расположенного в восточной части Крымского полуострова.

Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель экспедиции, заместитель руководителя центра Виктор Вахонеев.

"В ходе нынешней экспедиции мы впервые использовали новую методику фотограмметрии, когда из фотоснимков создается трехмерная модель подводных объектов. Это будет такая 3D-версия Акры. Сейчас работа над ней уже началась", - сообщил он.

По его словам, модель позволит в будущем реконструировать те или иные архитектурные объекты под водой: городские кварталы, улицы, дома, оборонительные стены. "Это очень удобно в условиях, когда археологи работают под водой в условиях ограниченной видимости", - рассказывает Вахонеев. Также в ходе нынешней, седьмой по счету, экспедиции по обследованию Акры были изучены три участка города, который занимал площадь более чем 3 га.

"Работы проводились на трех участках - двух подводных и одном на побережье. Под водой изучалась городская застройка, на суше - фрагменты оборонительной стены. Проведено акустическое сканирование гавани, что позволит наметить план на следующий год", - сообщил руководитель экспедиции.

На поверхность было поднято несколько десятков находок, среди них редкий женский деревянный гребень античного периода, а также фрагменты керамической посуды. Все находки будут переданы Восточно-крымскому историко-культурному музею-заповеднику.

О "Крымской Атлантиде"

Акра существовала с начала V века до нашей эры и до конца III века нашей эры и входила в состав Боспорского царства, находившегося на Керченском полуострове. Приблизительная площадь города составляла 3,5 га. Древний город называют "Крымской Атлантидой", он был основан на врезающемся в море мысе.

Акра была городом с достаточно развитыми сельскохозяйственными угодьями и городским центром,В нем проживало около тысячи человек. Город был обнесен шестиметровой оборонительной стеной, которая спасала от нападений. Жители оставили его за много лет до подъема уровня воды в Мировом океане и не пострадали. Почти 90% города ушло под воду. Историки также выясняют, почему жители покинули Акру.

Особенностью Акры является то, что волны и штормы не разрушили ее - оборонительная стена сыграла роль барьера, который защитил город от размыва, а вода наступала на берег постепенно.

Городские постройки находятся на глубине до четырех метров. Подводные раскопки здесь продолжаются седьмой год. Нынешняя экспедиция стартовала 1 июля 2017 года и длилась 45 дней. В ней были задействованы специалисты Русского географического общества, Государственного Эрмитажа, Института истории материальной культуры РАН.