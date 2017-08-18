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Археологи создадут 3D-модель затонувшего античного города Акра в Крыму

Наука
18 августа, 16:35 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 18, августа. /ТАСС

Карту-схему делают на основе фотографий

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Специалисты крымского Черноморского центра подводных исследований приступили к созданию трехмерной карты-схемы затонувшего античного города Акра, расположенного в восточной части Крымского полуострова.

Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель экспедиции, заместитель руководителя центра Виктор Вахонеев.

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"В ходе нынешней экспедиции мы впервые использовали новую методику фотограмметрии, когда из фотоснимков создается трехмерная модель подводных объектов. Это будет такая 3D-версия Акры. Сейчас работа над ней уже началась", - сообщил он.

По его словам, модель позволит в будущем реконструировать те или иные архитектурные объекты под водой: городские кварталы, улицы, дома, оборонительные стены. "Это очень удобно в условиях, когда археологи работают под водой в условиях ограниченной видимости", - рассказывает Вахонеев. Также в ходе нынешней, седьмой по счету, экспедиции по обследованию Акры были изучены три участка города, который занимал площадь более чем 3 га.

"Работы проводились на трех участках - двух подводных и одном на побережье. Под водой изучалась городская застройка, на суше - фрагменты оборонительной стены. Проведено акустическое сканирование гавани, что позволит наметить план на следующий год", - сообщил руководитель экспедиции.

На поверхность было поднято несколько десятков находок, среди них редкий женский деревянный гребень античного периода, а также фрагменты керамической посуды. Все находки будут переданы Восточно-крымскому историко-культурному музею-заповеднику.

О "Крымской Атлантиде"

Акра существовала с начала V века до нашей эры и до конца III века нашей эры и входила в состав Боспорского царства, находившегося на Керченском полуострове. Приблизительная площадь города составляла 3,5 га. Древний город называют "Крымской Атлантидой", он был основан на врезающемся в море мысе.

Акра была городом с достаточно развитыми сельскохозяйственными угодьями и городским центром,В нем проживало около тысячи человек. Город был обнесен шестиметровой оборонительной стеной, которая спасала от нападений. Жители оставили его за много лет до подъема уровня воды в Мировом океане и не пострадали. Почти 90% города ушло под воду. Историки также выясняют, почему жители покинули  Акру.

Особенностью Акры является то, что волны и штормы не разрушили ее - оборонительная стена сыграла роль барьера, который защитил город от размыва, а вода наступала на берег постепенно.

Городские постройки находятся на глубине до четырех метров. Подводные раскопки здесь продолжаются седьмой год. Нынешняя экспедиция стартовала 1 июля 2017 года и длилась 45 дней. В ней были задействованы специалисты Русского географического общества, Государственного Эрмитажа, Института истории материальной культуры РАН.

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