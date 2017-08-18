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Ямальские ученые планируют сотрудничать с исследователями Университета Арктики

Наука
18 августа, 17:18 UTC+3

Научный центр изучения Арктики из ЯНАО был принят в сообщество Университета Арктики, что дает возможность для проведения совместных научных работ

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ТАСС, 18 августа. Сотрудники Научного центра изучения Арктики, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), планируют сотрудничать с коллегами международной сети учебных заведений Университета Арктики, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

"Центр принят в сообщество Университета Арктики и готов к реализации совместных международных проектов. Решение принято на 20-м заседании Совета Университета Арктики, который собрал представителей международной научной сети в столице Гренландии - городе Нуук", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что членство в такой крупнейшей международной сети предоставляет возможность для проведения совместных научных работ по исследованию Арктики. Так, ведущие ученые мира и еще молодые исследователи могут сотрудничать в самых разных проектах.

Университет Арктики - международная сеть, объединяющая свыше 180 высших учебных заведений и научных организаций 16-и стран. Члены сообщества проводят совместные научные исследования для устойчивого развития северных регионов и всесторонней поддержки населяющих их народов. Россия представлена такими регионами, как Москва, ЯНАО, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Мурманская и Архангельская области.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований. 

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