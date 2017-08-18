Ученые планируют изучить формирование границ российской Арктики

ТАСС, 18 августа. Ученые Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) им. М. В. Ломоносова планируют изучить процесс формирования границ российской Арктики, сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

По данным САФУ, конкуренция стран Арктического региона в вопросе разграничения арктического шельфа возрастает с каждым годом. Чтобы обосновать право на расширение своих территорий, зарубежные политики используют исторические образы, при этом зачастую приуменьшая роль России и ставя под сомнение территориальные границы РФ в Арктике.

"Исследование продлится два года, его основой станет изучение документальных источников из архивов шести разных стран. В результате впервые будет создана фундаментальная научная база обоснования политических и этнокультурных границ европейской части российской Арктики. На проведение этой масштабной работы Российский научный фонд выделил 2 млн рублей в рамках конкурса исследовательских проектов молодых ученых", - говорится в сообщении.

По словам автора проекта, директора Арктического центра стратегических исследований САФУ Константина Зайкова, впервые споры о границе начались в XIII веке, но итоговый раздел территории состоялся шесть столетий спустя - в 1826 году. Справедливость установки границ всегда вызывала споры, в частности, как отметил Зайков, раздел между Норвегий и Россией "серой зоны" Баренцева моря в 2010 году разочаровал большое количество рыбопромышленников Русского Севера.

"Многие не понимали природы установленной границы. То же самое было и в 1826 году: наши соседи получили больше, чем ожидалось в ходе переговоров. Любопытная аномалия, в ходе работы над проектом будет интересно разобраться в причинах произошедшего", - отметил Зайков.