Россия внесет €4,197 млн на создание мощнейшего лазера на свободных электронах

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", представляющий российскую сторону в международном проекте по строительству самого мощного в мире лазера на свободных электронах в Гамбурге, внесет на его создание в 2017 году более €4,197 млн. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте кабмина в субботу.

"Осуществить в 2017 году уплату оставшейся части дополнительного целевого взноса Российской Федерации на строительство установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах в размере до €4197,6 тыс. за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России в федеральном бюджете на 2017 год", - говорится в документе.

Строительство самого мощного в мире рентгеновского лазера проводится в Гамбурге, Россия участвует в проекте и занимает второе место после Германии по объему долевого участия (26,79%). Как отмечается в справке к документу, установка позволит проводить исследования "на ранее недоступном ученым уровне в области материаловедения, нанотехнологии, химии, биологии, в том числе изучение вирусов практически на атомарном уровне".

В строительстве Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах принимают участие 14 стран, которые затем получат возможность работать с лазером. Излучение XFEL по интенсивности в миллиард раз ярче синхротронных источников. На мегаустановке протяженностью 3,5 км в Германии будет генерироваться аналогичное лазерному рентгеновское электромагнитное излучение высокой интенсивности, а его мощность будет значительно выше излучения, получаемого на ускорителях частиц - синхротронах. XFEL откроет огромные возможности для изучения химических и физических процессов, происходящих в веществе, позволит выйти на новый уровень в исследованиях в области физики, химии, материаловедения, наук о жизни, биомедицине.

НИЦ "Курчатовский институт" - один из ведущих научных центров мира. Является федеральным государственным бюджетным учреждением.