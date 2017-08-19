Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия внесет €4,197 млн на создание мощнейшего лазера на свободных электронах

Наука
19 августа, 9:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

В проекте строительства самого мощного в мире рентгеновского лазера РФ занимает второе место после Германии по объему долевого участия

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", представляющий российскую сторону в международном проекте по строительству самого мощного в мире лазера на свободных электронах в Гамбурге, внесет на его создание в 2017 году более €4,197 млн. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте кабмина в субботу.

Смотрите также

Таинственный свет: 120 лет назад был открыт рентген

"Осуществить в 2017 году уплату оставшейся части дополнительного целевого взноса Российской Федерации на строительство установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах в размере до €4197,6 тыс. за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России в федеральном бюджете на 2017 год", - говорится в документе.

Строительство самого мощного в мире рентгеновского лазера проводится в Гамбурге, Россия участвует в проекте и занимает второе место после Германии по объему долевого участия (26,79%). Как отмечается в справке к документу, установка позволит проводить исследования "на ранее недоступном ученым уровне в области материаловедения, нанотехнологии, химии, биологии, в том числе изучение вирусов практически на атомарном уровне".

В строительстве Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах принимают участие 14 стран, которые затем получат возможность работать с лазером. Излучение XFEL по интенсивности в миллиард раз ярче синхротронных источников. На мегаустановке протяженностью 3,5 км в Германии будет генерироваться аналогичное лазерному рентгеновское электромагнитное излучение высокой интенсивности, а его мощность будет значительно выше излучения, получаемого на ускорителях частиц - синхротронах. XFEL откроет огромные возможности для изучения химических и физических процессов, происходящих в веществе, позволит выйти на новый уровень в исследованиях в области физики, химии, материаловедения, наук о жизни, биомедицине.

НИЦ "Курчатовский институт" - один из ведущих научных центров мира. Является федеральным государственным бюджетным учреждением.

Смотрите также

Курчатовский институт в 2017 году выделит 700 млн руб. на постройку рентгеновского лазера

Ученые научились определять структуру рецепторных белков с помощью рентгеновского лазера

Сибирские физики поставили в ФРГ оборудование для рентгеновского лазера на €20 млн

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Телеканал Life прекратил вещание
2
В парламенте Израиля назвали недопустимыми политические игры вокруг памяти жертв Холокоста
3
Спасатели эвакуировали людей из зоны схода селевого потока под Судаком в Крыму
4
Сбербанк решил вступить в ассоциацию банков "Россия"
5
Посол Израиля посетил МИД РФ для прояснения позиции страны по Собибору
6
Захарова: поддержка Израилем решения по Собибору граничит с историческим предательством
7
Герасимов вручил наградное оружие сирийскому генералу за освобождение Эль-Кдера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама