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В Египте полиция изъяла во время обыска редкую статуэтку эпохи Среднего царства

Наука
19 августа, 16:07 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных

Артефакт был обнаружен полицией в квартире подозреваемого в контрабанде

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ТАСС, 19 августа. Редкая древнеегипетская статуэтка изъята полицией в городе Асьют во время операции по задержанию подозреваемого в контрабанде. Об этом сообщает министерство по делам древностей Египта.

По данным ведомства, в правоохранительные органы поступила информация, что один из местных жителей незаконно проводит раскопки и занимается контрабандой древнеегипетских ценностей. При обыске в квартире подозреваемого полицейские обнаружили редкую статуэтку эпохи Среднего царства (2160-1785 годы до н. э.).

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Как сообщили в министерстве по делам древностей Египта, 37-сантиметровая статуэтка из черного гранита находится в прекрасном состоянии. Она изображает верховного жреца, поклоняющегося богам. На ней хорошо читаются иероглифы с именами почитаемых божеств, в том числе главного бога Амона.

По словам подозреваемого, он обнаружил статуэтку в ходе тайных раскопок под фундаментом одного из домов и намеревался продать артефакт.

Как сообщили в ведомстве, так называемые черные копатели являются большой проблемой для египетских властей. Наибольшая их активность отмечается в районе Луксора и Асуана. Как отметил в интервью ТАСС министр по делам древностей Халед аль-Анани, "невозможно поставить полицейского у каждого дома". По его словам, единственное, что смогли сделать власти, - ужесточить наказание за продажу древних артефактов.

В мае 2017 года власти страны приняли третью серию поправок к закону о древностях 1983 года, которая предусматривает уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения за незаконные раскопки, хранение, продажу и вывоз за рубеж древних артефактов, представляющих историческую и культурную ценность для Египта.

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