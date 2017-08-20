СМИ: в Японии успешно испытали установку для выработки энергии за счет течений в океане

ТОКИО, 20 августа. /ТАСС/. Японские специалисты впервые провели успешное полномасштабное испытание новой установки для выработки электроэнергии за счет океанических течений. Как сообщил в воскресенье телеканал NHK, эксперимент продолжался в течение пяти дней в районе юго-западного японского острова Кутиносима (префектура Кагосима), где проходит сильное течение Куросио.

Система, поучившая рабочее название "Кайрю", разработана компанией IHI Corporation и Организацией по развитию новой энергетики и промышленных технологий. Она состоит из трех металлических цилиндров, каждый длиной около 20 м. Два цилиндра с обеих сторон оборудованы генераторами с лопастями диаметром по 11 м.

Они вырабатывают электроэнергию, вращаясь из-за течения, а их общая мощность составляет 100 кВт, в то время как третий цилиндр обеспечивает плавучесть всей системы. При этом от установки на сушу протянуты электрокабели.

Во время испытания оборудование погружали на глубину от 20 до 50 м, а максимальная мощность вырабатываемой энергии составила 30 кВт. По данным разработчиков, это первый подобный успешный тест в мире.

"Поскольку интенсивность и направление течения Куросио в этом районе очень стабильны, мы намерены продолжать проводить исследования именно здесь", - отметил глава департамента по развитию технологий IHI Corporation Сигэки Нагая. По его словам, такой способ генерации энергии может оказаться более стабильным, чем при использовании солнечных панелей.

Японские специалисты рассчитывают начать коммерческие поставки новых установок, которые позволят обеспечивать эффективную выработку электроэнергии при помощи океанических течений, к 2020 году.