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Тюменские ученые отправились в экспедицию к озерам на месте воронок на Ямале

Наука
21 августа, 13:44 UTC+3 ТАСС

Активность газовых выбросов может быть повышена после аномальной жары в прошлом году

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ТАСС, 21 августа. Ученые Института криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН отправились в экспедицию к озерам на месте воронок газового выброса на полуострове Ямал (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО). Об этом сообщил в понедельник ТАСС ведущий научный сотрудник Института криосферы Земли Артем Хомутов.

"При поддержке Межрегионального экспедиционного центра (МЭЦ) "Арктика" и при участии Тюменского отделения РГО (Русское географическое общество) из Салехарда стартовала поездка на полуостров Ямал. Наши основные задачи - мониторинг динамики характеристик озерных котловин на месте обнаруженных в 2014 году воронок газового выброса и мониторинг процессов, связанных с вытаиванием подземных пластовых льдов. Активность этих процессов может быть повышена после аномально жаркого и продолжительного теплого периода 2016 года", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время специалисты также изучают данные дистанционного зондирования Земли. Уже удалось установить значительные отличия воронок в ландшафтных особенностях.

Ранее сообщалось, что на территории автономного округа с 2014 года были найдены несколько воронок в районе Бованенковского месторождения, все они полностью затоплены. Причина образования кратеров - выброс газа из-под земли. Летом 2017 года учеными были обнаружены еще две воронки: первая - в 34 км от села Сеяха, а вторая - в 20 км от поселка Ярута. По словам специалистов, такие объекты представляют опасность для оленеводческих бригад и вахтовых поселков, а также для линейных сооружений.

Коллектив ученых из Института криосферы Земли совместно с коллегами из МГУ им. М. В. Ломоносова занимаются изучением воронок газового выброса в ЯНАО с момента их появления, с 2016 года исследования поддерживаются грантом Российского научного фонда.

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