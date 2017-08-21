Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Ирландии обнаружен лагерь беженцев двухсотлетней давности

Наука
21 августа, 12:58 UTC+3 ДУБЛИН /Корр. ТАСС, Владимир Зибров

Эксперты датировали поселение 1790-1795 годами

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Jens Meyer

ДУБЛИН, 21 августа. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Археолог Кристи Канниффи обнаружил следы крупного лагеря беженцев-переселенцев в окрестностях ирландского Голуэя.

Об этом сообщила газета The Irish Times.

Начать раскопки в горном районе к юго-востоку от города ученого убедил местный фермер. Его внимание привлекли едва заметные рвы и насыпи, напоминающие следы древних поселений, которые можно встретить во многих районах острова. Канниффи, однако, установил, что речь идет о более поздней истории Ирландии - драматическом периоде религиозных конфликтов и вынужденных переселений конца XVIII века.

"Это свидетельство одной из наиболее значительных волн внутренней миграции в ирландской истории", - утверждает ученый, датируя поселение 1790-1795 годами. По его мнению, в этом малопригодном для земледелия месте жила крупная община - около 7 тыс. человек - покинувшая североирландское графство Арма в результате религиозных гонений.

"Три десятка людей были убиты протестантами, сотни домов в Арма сожжены, - рассказывает Канниффи. - Но и на новом месте их жизнь не была сладкой. Местный землевладелец продал им территорию почти непригодную для земледелия. Им пришлось приложить огромные усилия для мелиорации скалистой почвы, чтобы обеспечить себя хоть каким-то пропитанием". Археолог обнаружил в этом месте следы дорожных покрытий, фундаменты жилых построек и амбаров, а также двух зданий, которые использовались в качестве медицинских стационаров - нечто вроде полевых госпиталей.

Английская колонизация Ирландии в XVI-XVIII веках осуществлялась путем конфискации земель в северной части острова и заселением их англичанами, шотландцами и валлийцами. К концу XVIII века католики владели лишь 5% земли в Северной Ирландии. Этнический состав населения всего острова радикально изменился, и созданный в Ирландии протестантский правящий класс позволил полностью подчинить Ирландию английской короне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ирландия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Фото
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
2
США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России
3
Участок трассы М-4 "Дон" в Ростовской области станет платным с конца 2017 года
4
Кабмин ввел плату за проезд по участкам дороги "Дон" в Ростовской области и на Кубани
5
В Москве простились с Верой Глаголевой
6
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
7
Меркель назвала ненормальным желание Шрёдера войти в совет директоров "Роснефти"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама