СМИ: в Ирландии обнаружен лагерь беженцев двухсотлетней давности

ДУБЛИН, 21 августа. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Археолог Кристи Канниффи обнаружил следы крупного лагеря беженцев-переселенцев в окрестностях ирландского Голуэя.

Об этом сообщила газета The Irish Times.

Начать раскопки в горном районе к юго-востоку от города ученого убедил местный фермер. Его внимание привлекли едва заметные рвы и насыпи, напоминающие следы древних поселений, которые можно встретить во многих районах острова. Канниффи, однако, установил, что речь идет о более поздней истории Ирландии - драматическом периоде религиозных конфликтов и вынужденных переселений конца XVIII века.

"Это свидетельство одной из наиболее значительных волн внутренней миграции в ирландской истории", - утверждает ученый, датируя поселение 1790-1795 годами. По его мнению, в этом малопригодном для земледелия месте жила крупная община - около 7 тыс. человек - покинувшая североирландское графство Арма в результате религиозных гонений.

"Три десятка людей были убиты протестантами, сотни домов в Арма сожжены, - рассказывает Канниффи. - Но и на новом месте их жизнь не была сладкой. Местный землевладелец продал им территорию почти непригодную для земледелия. Им пришлось приложить огромные усилия для мелиорации скалистой почвы, чтобы обеспечить себя хоть каким-то пропитанием". Археолог обнаружил в этом месте следы дорожных покрытий, фундаменты жилых построек и амбаров, а также двух зданий, которые использовались в качестве медицинских стационаров - нечто вроде полевых госпиталей.

Английская колонизация Ирландии в XVI-XVIII веках осуществлялась путем конфискации земель в северной части острова и заселением их англичанами, шотландцами и валлийцами. К концу XVIII века католики владели лишь 5% земли в Северной Ирландии. Этнический состав населения всего острова радикально изменился, и созданный в Ирландии протестантский правящий класс позволил полностью подчинить Ирландию английской короне.