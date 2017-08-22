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Ученые открыли новый механизм регенерации печени

Наука
22 августа, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Открытие при участии исследователей Сколковского института науки и технологий поможет бороться с заболеваниями печени, например, с циррозом

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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ученые из Шотландии, США и России показали, что клетки внутрипеченочных желчных протоков участвуют в регенерации печени, сообщила во вторник пресс-служба Сколтеха. Открытие ученых из Центра регенеративной медицины в Эдинбурге, Массачусетского технологического института и Сколковского института науки и технологий поможет бороться с заболеваниями печени, например, с циррозом.

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"Данные исследования помогут в развитии новых методов регенерации печени" - говорится в опубликованной в журнале Nature статье.

Клетки печени - гепатоциты - способны к регенерации, но на практике она происходит недостаточно быстро, а новые клетки скоро стареют. Поэтому ученые искали другие клетки, которые подходят на роль стволовых для печени и могли бы восстановить ее ткани.

В поисках таких кандидатов ученые проверили клетки желчных каналов печени - холангиоциты. Они провели эксперимент на мышах, у которых вызвали повреждения печени, а затем наблюдали за ее восстановлением. У мышей, которых использовали в эксперименте, были отключены гены в гепатоцитах, которые отвечают за деление клеток, так что если бы печень регенерировала, то не за их счет.

Оказалось, что ткани печени все равно восстанавливались. Проследив источник клеток, которые заполнили поврежденные участки органа, ученые выяснили, что это были холангиоциты. Они выходили из желчных каналов и превращались в клетки печени вместо "неисправных" гепатоцитов.

Ученые предполагают, что потенциал регенерации за счет этого механизма может быть выше, чем у механизма восстановления за счет гепатоцитов. Теперь ученые хотят научиться восстанавливать печень человека, поврежденную циррозом, с помощью имплантации пациенту его же холангиоцитов.

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