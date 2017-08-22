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Петербургские медики исследовали на томографе египетскую мумию из Эрмитажа

Наука
22 августа, 16:19 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, августа. /ТАСС

Исследование проводилось, чтобы узнать пол, строение скелета, наличие на теле различных артефактов, возможную причину смерти и возраст экспоната

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Петербургские медики с помощью томографа провели обследование египетской мумии из коллекции Эрмитажа, чтобы установить пол, возраст и возможную причину смерти древнего человека.

"В рамках партнерского соглашения с Государственным Эрмитажем 21 августа 2017 года в КБ (клинической больнице) № 122 на спиральном компьютерном томографе проведено сканирование древнеегипетской мумии из коллекции музея. Это единственная мумия, которая сохранилась в первозданном виде благодаря сохранившемуся на ней покрову, который накладывается при бальзамировании", - сообщает во вторник пресс-служба больницы.

Отмечается, что исследование провели, чтобы узнать пол, строение скелета, наличие на теле различных артефактов, возможную причину смерти и возраст экспоната. "Такое исследование проведено впервые в Санкт-Петербурге, ранее аналогичные изыскания проводились Британским музеем и Курчатовским музеем города Москвы", - поясняют в пресс-службе. Полученные данные проанализируют путем судебно-медицинских исследований.

"Мы являемся давним длительным партнером Эрмитажа, поэтому в исследовательских целях был заранее оговорен объем информации, который Эрмитаж хочет узнать об этой мумии, с этой целью она была доставлена в больницу, и мы выполнили ей рентгеновские и магнитно-резонансные исследования", - рассказали ТАСС в Клинической больнице № 122 именим Л. Г. Соколова.

В пресс-службе Эрмитажа подтвердили, что мумию отправили на исследование в больницу, и в дальнейшем эта работа продолжится.

Ранее Эрмитаж в сотрудничестве с компанией Siemens исследовал на томографах мумии III века до нашей эры из Пазырыкского кургана, раскопанного в 1949 году в Горном Алтае.

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