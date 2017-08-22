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Азербайджанские археологи нашли в городище Галатепе средневековое строение

Наука
22 августа, 17:06 UTC+3 БАКУ /Корр. ТАСС, Севиндж Абдуллаева

Также ученым удалось обнаружить орудия труда из речного камня и образцы керамической посуды

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БАКУ, 22 августа. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Азербайджанские археологи, ведущие раскопки в городище Галатепе на территории Агджабединского района в центральной части Азербайджана, обнаружили остатки средневекового строения.

"Постройка, найденная в культурном слое, расположенном на глубине 0,4-0,7 м, предположительно, относится к XI - началу XIII веков", - сообщили в Институте археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана.

Там же обнаружены орудия труда из речного камня, образцы керамической посуды. По словам руководителя Галатепинской археологической группы Миль-Карабахской экспедиции Таваккюля Алиева, степень сохранности артефактов позволяет предположить, что жизнь в городище стала затухать после первых нашествий монголов на эти территории в XIII веке.

В более нижнем культурном слое археологи обнаружили фрагменты керамики. Как утверждают ученые, нанесенные на них узоры характерны для IX-X веков. "В тот период в оформлении керамических изделий использовался ангоб - покрытие из жидкой глины, наносимое на поверхность посуды до обжига для получения более гладкой поверхности, а затем для придания яркости рисунку использовался марганец", - пояснил Алиев. Встречается и посуда, на которую сначала наносились орнаменты марганцем, а затем поверхность покрывалась прозрачным свинцом. Среди орнаментов чаще всего можно увидеть геометрические узоры - прямые или дугообразные линии, окружности и пр.

Руководитель группы сообщил, что в некоторых местах раскопки достигают глубины 1,2 м. Здесь глазурованная керамика не встречается, а найденные образцы характерны для античного периода и раннего Средневековья. Поблизости от Галатепе ранее был обнаружен некрополь с кувшинными погребениями, в которых археологи нашли железный меч, керамику, бронзовые украшения, агатовые и пастовые бусы, стеклянный бальзамарий.

Раскопки в Галатепе ведутся с 2008 года. Согласно историческим данным, территория, на которой расположено городище, в античный период и раннее средневековье входила в провинцию Утик Кавказской Албании. Эта область находилась на правом берегу реки Кура. По словам Алиева, античный греческий географ Страбон упоминает города Айниану (или Эниан) и Анариаку, входившие в Утик. Как считает археолог, артефакты, обнаруженные в городище и некрополе Галатепе, частично подтверждают утверждения Страбона об Айниане, который, предположительно, просуществовал с начала III века до н. э. до первой половины XIII века. Упоминания об Айниане встречаются и в сочинениях арабских авторов IX-X веков.

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