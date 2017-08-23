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Ученые предлагают создать ботинки с навигационной системой, которой не нужны спутники

Наука
23 августа, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Система определяет пройденный путь за счет измерения ускорений, с которыми двигается пешеход, и зная исходную точку маршрута

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с коллегами из Национального исследовательского Томского политехнического университета разработали пешеходную навигационную систему, которая сможет определять координаты пользователя в плотной городской застройке, лесных массивах и даже под землей, сообщила пресс-служба СФУ. По замыслу разработчиков такими датчиками можно оснастить, например, обувь.

"Системе не нужны антенны и поэтому она определяет координаты местоположения там, где нельзя использовать спутниковые системы типа ГЛОНАСС или GPS" - сказано в пресс- релизе.

Система, которую разработали ученые - инерциальная, не зависит от внешних ориентиров или сигналов. Датчики системы определяют пройденный путь за счет измерения ускорений, с которыми двигается пешеход. Зная исходную точку маршрута, система определит пройденное расстояние и местоположение пользователя на основе поступающей от датчиков информации, рассказал автор разработки, кандидат технических наук, доцент кафедры приборостроения и наноэлектроники Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Павел Маринушкин.

Система очень компактная - измерительный блок со встроенными датчиками можно носить на ноге, руке, груди, спине, поясе или на голове. Ученые считают, что лучше всего носить его в подошве обуви.

Чтобы проверить работу системы, ученые провели тесты. Пользователь прошел по замкнутой траектории, и ошибка определения местонахождения не превысила 2,5%.

По мнению авторов разработки, их детище можно использовать в индивидуальной навигационной аппаратуре для военных и гражданских потребителей: подразделений служб спасения, пожарных, геологов, отрядов специального назначения, сотрудников охранных и транспортных агентств, работников коммунального хозяйства и ремонтных служб. Интерес представляет и возможность использования персональных средств навигации для ориентации слабовидящих и незрячих людей на улице и дома.

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