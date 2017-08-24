Японские ученые сняли на видео морского слизня на рекордной восьмикилометровой глубине

ТОКИО, 24 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японским ученым из Агентства наук и технологий по изучению морских недр удалось снять на видео рыбу на рекордной большой глубине - 8178 метров. Эксперимент, результаты которого были обнародованы в четверг, был проведен еще в мае этого года.

Во время подводного исследования специалисты использовали камеры с высоким разрешением, предоставленные телеканалом NHK. Зонд с установленным на него оборудованием был опущен на морское дно в Марианской впадине.

В самом начале исследования на видео удалось снять лишь креветок, однако спустя 17 с лишним часов в кадре появилась медленно плывущая рыба длиной около 20 см. Ее отличительной особенностью является полупрозрачный белый цвет, а также тонкий и похожий на угря хвост. Ученые предполагают, что она принадлежит к виду липаровых рыб, которых еще называют морскими слизнями.

Таким образом, японским ученым удалось побить рекорд своих коллег из Китая, которые в апреле этого года сумели снять рыбу на глубине в 8152 метра, что на 26 метров меньше нового рекорда.

Ученые полагают, что морские слизни могут обитать на глубинах до 8200 метров. Ниже этой отметки, считают они, их организм не сможет функционировать из-за сверхвысокого водяного давления.