Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать научные степени

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень научных и образовательных организаций, которым предоставляется право самим присуждать научные степени с 1 сентября текущего года. Соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства размещено в пятницу на сайте кабмина.
"Подписанным распоряжением утвержден перечень, в который включены четыре научные организации и 19 вузов. В том числе 11 вузов, в отношении которых установлена категория "национальный исследовательский университет", три вуза, в отношении которых установлена категория "федеральный университет", четыре вуза, обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты", - поясняется в справке к распоряжению.
5 апреля в Госдуму был внесен законопроект, направленный на увеличение переходного периода деятельности диссертационных советов МГУ и СПбГУ до 1 сентября 2018 года. Согласно законопроекту, другие вузы, которым предоставлено право проводить аттестацию на присуждение степеней кандидата и доктора наук, минуя Высшую аттестационную комиссию, смогут осуществлять деятельность в течение двух лет с момента включения в перечень подобных организаций.
Право присуждать собственные ученые степени МГУ и СПбГУ получили после того, как 23 мая 2016 года президент РФ подписал закон о внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике". Новая система оставляет окончательное решение о присуждении ученой степени за вузом, старая предусматривает утверждение решения диссовета Высшей аттестационной комиссией РФ.