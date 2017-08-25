Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать научные степени

Наука
25 августа, 7:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Всего в список вошли 19 высших учебных заведений. Также в него включили четыре научные организации

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Астафьев/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень научных и образовательных организаций, которым предоставляется право самим присуждать научные степени с 1 сентября текущего года. Соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства размещено в пятницу на сайте кабмина.

Смотрите также

Кабмин утвердил критерии вузов и научных организаций для присуждения своих ученых степеней

Право присуждать ученые степени получили около 100 вузов и научных центров

Комитет Госдумы поддержал увеличение переходного периода для диссоветов МГУ и СПбГУ

"Подписанным распоряжением утвержден перечень, в который включены четыре научные организации и 19 вузов. В том числе 11 вузов, в отношении которых установлена категория "национальный исследовательский университет", три вуза, в отношении которых установлена категория "федеральный университет", четыре вуза, обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты", - поясняется в справке к распоряжению.

5 апреля в Госдуму был внесен законопроект, направленный на увеличение переходного периода деятельности диссертационных советов МГУ и СПбГУ до 1 сентября 2018 года. Согласно законопроекту, другие вузы, которым предоставлено право проводить аттестацию на присуждение степеней кандидата и доктора наук, минуя Высшую аттестационную комиссию, смогут осуществлять деятельность в течение двух лет с момента включения в перечень подобных организаций.

Право присуждать собственные ученые степени МГУ и СПбГУ получили после того, как 23 мая 2016 года президент РФ подписал закон о внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике". Новая система оставляет окончательное решение о присуждении ученой степени за вузом, старая предусматривает утверждение решения диссовета Высшей аттестационной комиссией РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Фото
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В тувинской тайге найдены пятеро пропавших детей
2
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать научные степени
3
Фигуранты дела "хабаровских живодерок" получили реальные сроки заключения
4
В США медработник выиграла в лотерею рекордные $759 млн
5
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
6
Шалимов: "Краснодар" отошел от своей игры в матче с "Црвеной Звездой"
7
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама