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Ученые: из-за шумового загрязнения океана киты стали менять частоту, на которой "поют"

Наука
25 августа, 8:44 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Роберт Дзиак из Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы отметил, что китообразные "пытаются найти радиоканал с меньшим числом помех, чтобы вести при помощи него общение"

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© EPA/SOLEDAD CONTRERAS

ВАШИНГТОН, 25 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Китообразные, по всей видимости, начали менять частоту, на которой поют и издают другие звуки в процессе общения между собой, в связи с шумовым загрязнением Мирового океана. Такую теорию выдвинули специалисты Университета штата Орегон, которые вместе с коллегами из ряда других организаций провели новое исследование поведения китов в северной части Тихого океана. Итоги были опубликованы в специализированных научных журналах.

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"На протяжении двух последних десятилетий ученые задокументировали постепенное понижение частоты, на которой звучат песни китов, но не были уверены в том, почему это происходит", - отмечается в пресс-релизе университета. В нем также подчеркивается, что эксперты в области морской биологии даже не знали, идет ли в данном случае речь о феномене, объясняющемся действиями самих морских гигантов или какими-то иными факторами. Однако в результате нынешнего исследования выяснилось, что киты действительно способны контролировать частоту, на которой звучат их песни.

Как заявил координатор работ Роберт Дзиак из Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы, полученные результаты наводят на мысль о том, что "это изменение частоты может быть осознанным". Киты "выбирают [частоту] выше или ниже в ответ на какого-то рода стимулирующее воздействие окружающей среды", сказал ученый. Не исключено, что "киты снижают тональность голосовых сигналов в ответ на возросший уровень шума, генерируемого человеком", отметил со своей стороны эксперт из Университета штата Орегон Джо Хэксел. Как он выразился, китообразные "по существу пытаются найти радиоканал с меньшим числом помех, чтобы вести при помощи него общение".

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