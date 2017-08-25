Ученые разгадали тайну гибели первой в истории подлодки, потопившей корабль

ВАШИНГТОН, 25 августа. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Ученые из Университета Дьюка в американском городе Дарем (штат Северная Каролина) нашли вероятную разгадку гибели первой субмарины, уничтожившей вражеский военный корабль.

Результаты исследования опубликовала газета The Washington Post.

Подводная лодка H.L. Hunley стояла на вооружении конфедератов во время Гражданской войны в США (1861-1865) и затонула 153 года назад у побережья штата Южная Каролина. Найти затонувшую субмарину удалось только в 1995 году в 300 м от затопленного ею корабля.

Специалисты подняли лодку вместе с останками девяти погибших членов экипажа только в 2000 году. Аппарат имеет огромное значение для военно-исторической науки, поскольку H.L. Hunley стала первой субмариной, уничтожившей вражеский военный корабль и таким образом доказавшей возможность использования подводного флота в военных целях.

Натуральный эксперимент

Американским ученым удалось выяснить, что гибель моряков наступила вследствие мощной ударной волны, образовавшейся в результате взрыва прикрепленной к аппарату шестовой мины во время атаки корабля северян USS Housatonic 17 февраля 1864 года. Вместе с фрегатом затонула и сама субмарина. Мина представляла собой медную пороховую бочку с 60 кг взрывчатки, которую подлодка везла перед собой на шестиметровом деревянном шесте.

Специалисты провели ряд исследований и создали двухметровую модель подлодки. Рядом с ней взрывали боеприпасы различной мощности, пытаясь точно воспроизвести условия первого и последнего боевого задания субмарины. Во время экспериментов применялись взрывчатые вещества и конструкции, максимально точно копирующие технологии того времени. Производились выстрелы из оружия той эпохи по листам железа, которые были схожим по своим свойствам с обшивкой подводной лодки.

Специалисты пришли к выводу, что мощная ударная волна, затопившая судно северян, причинила критический ущерб и самой субмарине, разбив иллюминаторы и пробив тонкий корпус. В результате взрыва экипаж субмарины погиб почти мгновенно - об этом свидетельствует состояние останков и положение моряков в момент взрыва. Скелеты находились в подлодке, их кости не были сломаны, трюмные насосы для откачки воды не использовались, а воздушные люки были закрыты. За исключением небольшой пробоины и сломанного иллюминатора, в корпусе подводной лодки не было повреждений.

История операции

Ночью 17 февраля 1864 года H.L. Hunley, приводившаяся в движение винтом, который вращался вручную восемью моряками-конфедератами, вышла в океан и двинулась к группе кораблей северян, блокировавших бухту Чарлстон. К носу лодки была прикреплена шестовая мина. Именно с ее помощью субмарина, находясь в подводном положении, торпедировала фрегат. Housatonic затонул через три минуты, став первым в истории кораблем, потопленным подводной лодкой. Но и субмарина на базу не вернулась, исчезнув вместе с экипажем.

H.L. Hunley построили в июле 1863 года на средства богатых дельцов из Луизианы. За время своей недолгой службы она дважды тонула, и эти инциденты унесли жизни 13 человек, включая одного из спонсоров постройки Хораса Ханли, имя которого носила субмарина. В итоге лодка получила прозвище "странствующий гроб". Лодка могла развивать скорость до 4 узлов и несла достаточно большой запас воздуха, однако редко оставалась под водой дольше 25 минут.

После сложных многолетних работ по реставрации и консервации подлодка была выставлена в музее Чарлстона. Более года ушло только на то, чтобы расчистить субмарину от покрывавших ее наслоений и ила.