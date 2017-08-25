На Сицилии нашли самое древнее вино, насчитывающее шесть тысячелетий

РИМ, 25 августа. /ТАСС/. Самое древнее вино в мире, насчитывающее шесть тысяч лет, обнаружено на острове Сицилия. Об этом сообщает в пятницу агентство ANSA со ссылкой на статью в журнале Microchemical Journal.

Группа ученых во главе с археологом Дэвидом Танази из Университета Флориды (США) при участии специалистов из итальянского Национального совета по науке и исследователей из Университета Катании обнаружили следы вина в большом глиняном кувшине в пещере под Агридженто.

Таким образом удалось установить, что вино было распространено на Апеннинах еще в эпоху медно-каменного века, а не бронзового, то есть на две тысячи лет раньше, чем полагали до сих пор. Химический анализ стенок сосуда позволил определить, что находившаяся в нем жидкость датируется четвертым тысячелетием до нашей эры. Понять, что там хранилось именно вино, позволили обнаруженные химические элементы, которые содержатся обычно в забродившем винограде.

И древние римляне, и жившие ранее в центральной Италии этруски занимались культивацией винограда и изготавливали вино, которое сильно отличалось по качеству и вкусовому восприятию от современного. Оно было гораздо крепче, нередко в напиток добавляли пряности и мед. Считается, что лоза попала на Апеннины с Кавказа, с территории современной Грузии.