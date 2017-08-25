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Археологи нашли на Мысе смерти в Карелии захоронение викингов в ладье

Наука
25 августа, 16:42 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, августа. /ТАСС

В числе находок оказались наконечник копья, два боевых топора и три навершия плетей с шумящими привесками

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Участники Приладожской археологической экспедиции Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН обнаружили во врем раскопок в Лахденпохском районе Карелии древнее захоронение, которое было сделано в ладье. Как сообщили в пятницу в пресс-службе музея, раскопки велись в июле-августе на могильнике "Калманиеми 1" (в переводе с финского означает "Мыс смерти").

"В результате раскопок широкой площадью было открыто погребение. По всей вероятности, оно было помещено в углубление у края скалы. Над погребением было поставлено килем вверх небольшое судно, приблизительно 7-8 м в длину. Глубина залегания была минимальной, не более 20 см, и поэтому деревянные части ладьи не сохранились, но было найдено несколько десятков ладейных заклепок разных типов", - цитирует пресс-служба руководителя экспедиции Станислава Бельского.

Кроме железных элементов крепежа, был обнаружен комплекс вооружения, характерный для эпохи викингов (IХ - первая половина Х вв.), - наконечник копья, два боевых топора, три навершия плетей с шумящими привесками. Там же были найдены несколько стеклянных и одна каменная бусины, по оценке ученых, "несомненно побывавшие в погребальном костре".

Исследователи отметили, что открытый комплекс является уникальным не только для Северного Приладожья, где впервые открыли и полностью изучили подобного рода погребальный объект, но и для Северной Руси в целом.

Подобные захоронения связывают со скандинавской традицией, и, по мнению ученых, материалы памятника Мыса смерти подтверждают раннее присутствие скандинавов на северном побережье Ладожского озера.

 "Вполне вероятно, что они являются археологическим подтверждением сведений ряда саг о походах в Кирьялаботнир (карельские заливы), локализация которых именно в Северном Приладожье", - сказали ученые.

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