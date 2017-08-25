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Ученые раскрыли математическую загадку одной из глиняных табличек Междуречья

Наука
25 августа, 18:10 UTC+3 КАИР КАИР 25, августа. /ТАСС

Исследователи установили, что табличка представляет собой древнейший и самый точный список пифагоровых чисел

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КАИР, 25 августа. /ТАСС/. Австралийским ученым удалось раскрыть математическую загадку одной из самых известных глиняных табличек древнего Междуречья. Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (Сидней) Дэниэл Мэнсфилд и Норман Уайлдбергер установили, что так называемая табличка Плимптон 322, которой насчитывается более 3800 лет, представляет собой древнейший и самый точный список пифагоровых чисел, то есть чисел, являющихся решениями теоремы Пифагора. Свои выводы они опубликовали в журнале "История математики" - официальном издании Международной комиссии по истории математики.

Таким образом, математики Месопотамии, оказывается, намного опередили достижения прославленного древнегреческого ученого Гиппарха, который до сих пор считался отцом тригонометрии.

Австралийские ученые полагают, что таблички, подобные Плимптон 322, использовались для расчета строительных конструкций, в частности, дворцов, храмов и каналов.

"Табличка Плимптон 322 опередила Гиппарха более чем на тысячу лет, - уверен Уайлдбергер. - Она открывает новые возможности для современных математических исследований, а также для обучения математике. Перед нами более простое, более полное изложение тригонометрии, которое имеет явные преимущества перед той, который пользуемся сейчас мы".

Из примерно полумиллиона глиняных табличек Месопотамии, найденных с начала XIX века, несколько тысяч имеют явно выраженное математическое предназначение. Табличка Плимптон 322 - пожалуй, самая известная из них. Она названа так потому, что имеет номер 322 в Плимптонской коллекции Колумбийского Университета (Нью-Йорк). Считается, что эта табличка была написана около 1800 года до н.э., на ней изображена таблица из четырех столбцов и пятнадцати строк чисел.

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