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Ядра атомов в реакторах накапливают опасную избыточную энергию

Наука
25 августа, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

По мнению ученых, при проектировании современных реакторных установок необходимо учитывать наличие избыточной энергии, так как но может привести к нештатным ситуациям

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Российской академии наук доказали, что ядра атомов в материалах-поглотителях на АЭС могут накапливать избыточную энергию, сообщила в пятницу пресс-служба ТПУ. Этот процесс может приводить к авариям, поэтому открытие ученых повысит безопасность реакторов. Исследование опубликовано в научном журнале Bulletin of the Lebedev Physics Institute.

"При проектировании современных реакторных установок и выборе конструкционных материалов для них необходимо учитывать возможность накопления и неконтролируемого высвобождения избыточной энергии в материалах. Это очень важный аспект ядерной безопасности" - сказал автор исследования, профессор Игорь Шаманин, заведующий кафедрой технической физики ТПУ, действительный член Академии инженерных наук.

На ядерных реакторах используют материалы-поглотители, которые улавливают нейтроны, и удерживают цепную реакцию на постоянном уровне. Поглотители используют для того, чтобы можно было быстро прекратить реакцию в случае необходимости.

В статье ученые теоретически доказали, что ядра веществ, из которых делают поглотители, могут "поймать" нейтрон и превратиться в изотоп с большей массой. "В ядерной реакции захвата нейтрона образуется ядро изотопа, которое долгое время (по ядерным масштабам), как аккумулятор, сохраняет избыточную энергию", - поясняет Игорь Шаманин.

Избыток энергии, по словам ученых, может привести к различным нештатным ситуациям на ядерных реакторах. Однако если ее наличие учесть, то можно будет повысить уровень безопасности на реакторах. Кроме того, сейчас ученые ищут способы управлять процессами накопления такой энергии и в дальнейшем использовать ее для нужд человека.

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