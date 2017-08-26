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Экспедиция Минобороны и РГО обнаружила у Курил затонувший крейсер кайзеровской Германии

Наука
26 августа, 7:20 UTC+3 ТАСС

Согласно найденной водолазами маркировочной табличке, это крейсер "Аугсбург"

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ТАСС, 26 августа. Экспедиция Минобороны РФ и Центра подводных исследований Российского географического общества (РГО) нашла и обследовала старый затонувший корабль у острова Матуа (Большая Курильская гряда). Как сообщается в пресс-релизе общества в пятницу, табличка у форштевня указывает на его германское происхождение - это крейсер "Аугсбург".

"Первоначально исследователи думали, что на дне может быть японское судно "Рои Мару", которое торпедировали американцы в годы войны. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что корабль все же немецкого происхождения. На найденной водолазами маркировочной табличке хорошо различима надпись "Аугсбург" - так назывался бронепалубный немецкий крейсер, переданный Японии в качестве репараций в 1920 году. В Центре подводных исследований РГО объясняют несовпадение тем, что корабли часто передавали или продавали другой стране, в которой им и давалось другое название", - говорится в сообщении

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Совместная экспедиция Минобороны и РГО начала исследования на курильском острове

Отмечается, что специалисты РГО намерены навести справки у немецких коллег, чтобы выяснить историю происхождения корабля.

Ранее экспедиционная группа обнаружила целый парк японской военной техники, изучила видовой состав морских прибрежий Курильских островов. Также специалисты продолжают исследовать активность вулкана Пик Сарычева.

Матуа - остров средней группы Большой гряды Курильских островов, длина - около 11 км, ширина - 6,4 км. В годы Второй мировой войны там была расположена одна из крупнейших военно-морских баз Японии. В 1945 году остров отошел СССР, а японская база была превращена в советскую. На острове сохранилось множество фортификационных сооружений, шахт, гротов, две взлетные полосы, которые подогреваются термальными источникам и могут использоваться круглый год.

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