СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века

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ЖЕНЕВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Потеря смысла в профессиональной деятельности становится "напастью века", считает газета Le Matin Dimanche. Издание ссылается на итоги проведенного им вместе со швейцарской федерацией психологов социологического исследования, в ходе которого более 80% из 480 опрошенных экспертов заявили, что, по их мнению, за последние 10 лет швейцарцы стали чаще испытывать "страдания на работе".
"Работник подвергается растущему давлению, он располагает все меньшим временем и должен постоянно отчитываться о своей эффективности, - пояснила психотерапевт Дженни Хюмбер. - Человеческое общение замещается электронной почтой и документами. Креативность душится протоколом".
В свою очередь, специалист по трудовым отношениям Лоран Бруйер видит корень проблемы в том, что в современном мире для человека ключевое значение имеет смысл его существования, и это обусловлено "легкостью доступа к информации". "Если раньше люди просто покупали рис, то сейчас для них имеет значение, где его произвели, кто и в каких условиях", - пояснил он, добавив: "Усиливается глобальное сознание, создавая новые парадоксы во всех областях".
"Страдания на работе", указывают эксперты, имеют разные формы, и одна из наиболее распространенных - это крайнее физическое и психическое изнурение - "сгорание". По словам психолога Катрин Васе, "напряжение для организма таково, что он не выдерживает". Негативно на самочувствии работника и результатах его труда сказывается также скучный характер профессиональной деятельности, не соответствующий его квалификации и устремлениям. В отличие от "сгорания" в данном случае человек продолжает трудиться, но нередко в конце концов меняет место работы.
Исследователи указывают на появление феномена снижения отдачи на работе в силу того, что сотрудник разочарован в своем труде и не видит в нем смысла.
Как замечает Катрин Васе, это состояние может затрагивать лиц вполне финансово благополучных, хорошо образованных, занимающих руководящие посты. Они перестают видеть смысл в своей работе и начинают воспринимать ее как абсурдную. Поскольку окружающими они по-прежнему воспринимаются как "успешные", то им трудно бывает поделиться с кем-то этими проблемами. Они хотят сменить профессию на более практическую, где были бы осязаемо видны результаты, в частности, заняться ремесленным производством или социальной работой.
Однако, как предупреждает психолог Марион Ауфзеессер, "опасность для банкира, решившего стать пивоваром", состоит в риске разорения, поскольку реальные трудности такой профессиональной "конверсии" нередко недооцениваются. Большинство психологов советуют следовать в таких случаях "принципу реализма", не теряя баланса между своими желаниями и шансами на успех на новом поприще. По мнению Ауфзеессер, ввиду усиления в современном обществе этой проблемы работодатели "должны позволять подчиненным высказывать свои пожелания". По ее мнению, работники должны иметь возможность для удовлетворения личностных запросов, и начальство должно оказывать им в этом поддержку.