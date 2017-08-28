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СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века

Наука
28 августа, 9:37 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Швейцарские эксперты утверждают, что "страдания на работе" имеют разные формы, одна из которых - крайнее физическое и психическое "сгорание"

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© REUTERS/Toru Hanai

ЖЕНЕВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Потеря смысла в профессиональной деятельности становится "напастью века", считает газета Le Matin Dimanche. Издание ссылается на итоги проведенного им вместе со швейцарской федерацией психологов социологического исследования, в ходе которого более 80% из 480 опрошенных экспертов заявили, что, по их мнению, за последние 10 лет швейцарцы стали чаще испытывать "страдания на работе".

Электронная почта вместо человеческого общения

"Работник подвергается растущему давлению, он располагает все меньшим временем и должен постоянно отчитываться о своей эффективности, - пояснила психотерапевт Дженни Хюмбер. - Человеческое общение замещается электронной почтой и документами. Креативность душится протоколом".

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В свою очередь, специалист по трудовым отношениям Лоран Бруйер видит корень проблемы в том, что в современном мире для человека ключевое значение имеет смысл его существования, и это обусловлено "легкостью доступа к информации". "Если раньше люди просто покупали рис, то сейчас для них имеет значение, где его произвели, кто и в каких условиях", - пояснил он, добавив: "Усиливается глобальное сознание, создавая новые парадоксы во всех областях".

"Страдания на работе", указывают эксперты, имеют разные формы, и одна из наиболее распространенных - это крайнее физическое и психическое изнурение - "сгорание". По словам психолога Катрин Васе, "напряжение для организма таково, что он не выдерживает". Негативно на самочувствии работника и результатах его труда сказывается также скучный характер профессиональной деятельности, не соответствующий его квалификации и устремлениям. В отличие от "сгорания" в данном случае человек продолжает трудиться, но нередко в конце концов меняет место работы.

Из банкиров в пивовары

Исследователи указывают на появление феномена снижения отдачи на работе в силу того, что сотрудник разочарован в своем труде и не видит в нем смысла.

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Как замечает Катрин Васе, это состояние может затрагивать лиц вполне финансово благополучных, хорошо образованных, занимающих руководящие посты. Они перестают видеть смысл в своей работе и начинают воспринимать ее как абсурдную. Поскольку окружающими они по-прежнему воспринимаются как "успешные", то им трудно бывает поделиться с кем-то этими проблемами. Они хотят сменить профессию на более практическую, где были бы осязаемо видны результаты, в частности, заняться ремесленным производством или социальной работой.

Однако, как предупреждает психолог Марион Ауфзеессер, "опасность для банкира, решившего стать пивоваром", состоит в риске разорения, поскольку реальные трудности такой профессиональной "конверсии" нередко недооцениваются. Большинство психологов советуют следовать в таких случаях "принципу реализма", не теряя баланса между своими желаниями и шансами на успех на новом поприще. По мнению Ауфзеессер, ввиду усиления в современном обществе этой проблемы работодатели "должны позволять подчиненным высказывать свои пожелания". По ее мнению, работники должны иметь возможность для удовлетворения личностных запросов, и начальство должно оказывать им в этом поддержку.

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