Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Кунашире впервые нашли водоросль рода нереоцистис

Наука
28 августа, 10:04 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 28, августа. /ТАСС

Водоросль, которая произрастает у Тихоокеанского побережья Северной Америки, ранее ни разу не была зафиксирована на Курилах южнее острова Шумшу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Бухта Южно-Курильская на острове Кунашир

Бухта Южно-Курильская на острове Кунашир

© Сергей Красноухов/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Жители Кунашира обнаружили водоросль рода нереоцистис у побережья этого курильского острова, ранее ее здесь не регистрировали, сообщила пресс-служба заповедника "Курильский".

"Водоросль в заповедник принесли местные жители. Она выглядела, как гладкий канат шестиметровой длины, похожий на змею с круглой головой. Сотрудники научного отдела заповедника определили находку - это водоросль рода нереоцистис, который произрастает у Тихоокеанского побережья Северной Америки от острова Уналашка до Калифорнии. В России эту водоросль находили в выбросах на Командорских островах, дрейфующие образцы были встречены у острове Шумшу (северные Курилы - прим. ТАСС), южнее на Курилах она не регистрировалась", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, местные жители уже видели эту водоросль на Кунашире, но данный случай - первая официально зарегистрированная находка.

Nereocestis luetkeana относится к классу бурых водорослей, в который также входит ламинария ("морская капуста"), саргассумы ("морской виноград"), фукус и другие. Нереоцистис достигает около 50 м в длину, встречаются и почти 100-метровые экземпляры. У него длинный тонкий ствол, который постепенно расширяется, на конце ствола пузырь диаметром 12-20 см, на верхней части которого растут две короткие дихотомически ветвящиеся веточки с узкими пластинами - "листьями" на концах. Длина пластин - 3-9 м. На слоевище их бывает от 24 до 40.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
2
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
Более 230 человек пострадали в Великобритании из-за облака газа
5
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
6
Арт-директор "Хромой лошади" вышел из колонии
7
Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" прекращена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама