На Кунашире впервые нашли водоросль рода нереоцистис

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Жители Кунашира обнаружили водоросль рода нереоцистис у побережья этого курильского острова, ранее ее здесь не регистрировали, сообщила пресс-служба заповедника "Курильский".
"Водоросль в заповедник принесли местные жители. Она выглядела, как гладкий канат шестиметровой длины, похожий на змею с круглой головой. Сотрудники научного отдела заповедника определили находку - это водоросль рода нереоцистис, который произрастает у Тихоокеанского побережья Северной Америки от острова Уналашка до Калифорнии. В России эту водоросль находили в выбросах на Командорских островах, дрейфующие образцы были встречены у острове Шумшу (северные Курилы - прим. ТАСС), южнее на Курилах она не регистрировалась", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, местные жители уже видели эту водоросль на Кунашире, но данный случай - первая официально зарегистрированная находка.
Nereocestis luetkeana относится к классу бурых водорослей, в который также входит ламинария ("морская капуста"), саргассумы ("морской виноград"), фукус и другие. Нереоцистис достигает около 50 м в длину, встречаются и почти 100-метровые экземпляры. У него длинный тонкий ствол, который постепенно расширяется, на конце ствола пузырь диаметром 12-20 см, на верхней части которого растут две короткие дихотомически ветвящиеся веточки с узкими пластинами - "листьями" на концах. Длина пластин - 3-9 м. На слоевище их бывает от 24 до 40.