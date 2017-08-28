Палеонтологи обнаружили в останках ихтиозавра эмбрион детеныша

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Эмбрион детеныша обнаружен в утробе самки ихтиозавра, останки которой нашли в 1990-е годы среди окаменелостей на морском побережье графства Сомерсет в Великобритании. Об этом в понедельник сообщило агентство Press Association со ссылкой на исследование, проведенное британо-германской группой ученых во главе с молодым палеонтологом из Манчестерского университета Дином Ломэксом.

Excited to be talking to @WesternPaleo about some of my research they have kindly funded over the years. Sept 5 @DenverMuseumNS #Colorado pic.twitter.com/eXWbemo9Ki — Dean R. Lomax (@Dean_R_Lomax) 3 August 2017

В менее чем семисантиметровом эмбрионе можно заметить признаки будущего скелета ихтиозавра в виде нарождающихся позвонков, когтей, ребер и других элементов костной ткани. Принимавший участие в исследовании палеонтолог из Музея естественной истории немецкого города Билефельд Свен Захс заметил, что образцы древних окаменелостей требуют очень тщательного изучения, иначе можно просто не увидеть важнейших деталей, как это и произошло с ихтиозавром из Сомерсета.

Подвергшийся повторному исследованию скелет самки рептилии имеет длину 3,5 м. Его возраст составляет порядка 200 млн лет, то есть самка жила на раннем этапе Юрского периода.

По словам самого Дина Ломэкса, образец, которому присвоили имя по названию графства, где его обнаружили, - "Ихтиозаврус сомерсетенсис" - позволяет "по-новому взглянуть на диапазон размеров" данного вида рептилий. Руководитель исследовательской группы также сообщил, что это лишь третий случай в истории, когда в организме ихтиозавра обнаруживали плод детеныша.