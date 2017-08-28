Два наукограда Подмосковья получат субсидии на развитие инфраструктуры в 2018 году

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Два наукограда Московской области - Жуковский и Реутов - получат субсидии на развитие инновационной инфраструктуры в 2018 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев в понедельник.

Министерство образования и науки РФ подвело итоги первого конкурса мероприятий для развития инфраструктуры наукоградов России, сообщили в Мининвестиций Московской области. Ведомство отобрало 3 проекта, на их реализацию в 2018 году федеральный бюджет направит 96 млн рублей.

"На создание многофункционального индустриального парка "Зона инновационного развития города Жуковский" будет выделено 50 млн рублей, на создание детского технопарка в Реутове - 21 млн рублей", - привели слова Буцаева в пресс- службе Минивестиций.

Минобрнауки РФ также выбрало проект развития Биотехнопарка в новосибирском наукограде Кольцово, сообщили ранее в пресс-службе правительства Новосибирской области. На эти средства на территории парка построят электроподстанцию с напряжением 10 кВ.