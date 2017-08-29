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Уральские палеонтологи впервые обнаружили в Коми кладбище древних пещерных медведей

Наука
29 августа, 13:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, августа. /ТАСС

Останкам около 40 тыс. лет, они достаточно хорошо сохранились из-за микроклимата в месте находки

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Уральские палеонтологи обнаружили кладбище пещерных медведей в верховье реки Печора в Коми. Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС старший научный сотрудник Института экологии растении и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев, находкам около 40 тыс. лет.

"В летний полевой сезон в верховье реки Печоры было найдено кладбище пещерных медведей. Там обнаружены разные особи: от молодых до старых. В экспедиции участвовали сотрудники Института экологии растении и животных Уро РАН, а также ученые Горного института Уро РАН в Перми", - сказал он.

По словам Косинцева, примерный возраст находок - 40 тыс. лет. "Они достаточно хорошо сохранились из-за микроклимата, который был в пещере. Мы будем проводить исследования с этими останками, в частности, изучать особенности морфологии, потому что интересно, как они жили на севере", - отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что в следующем году ученые планируют вернуться в пещеру, чтобы продолжить исследования. "Кроме того, нам предстоит вывезти все останки медведей для анализа", - подчеркнул Косинцев.

Ранее сообщалось, что во время полевого сезона 2016 года уральские ученые также провели раскопки единственного в мире кладбища гигантских пещерных львов, которое было обнаружено в 2015 году в пещере Иманай в национальном парке "Башкирия". Тогда они обнаружили более 500 останков древних львов, которые были примерно в 1,5 раза больше современных африканских. Кроме того, там были найдены кости малого пещерного медведя и каменные орудия человека мустьерской эпохи.

Позже на основе найденных фрагментов ученым впервые удалось реконструировать череп гигантского льва. Теперь специалисты планируют совместно с коллегами из Австрии провести исследования по установлению точного возраста костей гигантского хищника.

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