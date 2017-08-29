Ученые исследуют различия генов беспозвоночных Азии и Северной Америки

АРХАНГЕЛЬСК, 29 августа. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Ученые исследуют различия генов беспозвоночных животных северо-востока Евразии и северо-запада Северной Америки, чтобы выяснить, в каком направлении и когда происходило переселение насекомых и пресноводных моллюсков между континентами. Как рассказал ТАСС заведующий лабораторией молекулярной экологии и филогенетики Северного Арктического федерального университета (САФУ) Иван Болотов, для этого нужно найти генетические различия между видами, обитающими по обе стороны Берингова пролива.

"Есть классические представления, что были мосты между континентами, была суша, так называемая Берингия, которая возникала, когда во время ледниковых периодов понижался уровень Мирового океана. Похожие виды обитают, например, на Аляске и на Чукотке, но мы не знаем, какие виды пришли с какой стороны: из Азии в Америку или из Америки в Азию, когда это происходило, один раз или несколько. Раньше не было соответствующих методов, теперь это можно изучить при помощи ДНК, поскольку все эти обмены записываются в генах", - пояснил Болотов.

Экспедиция в составе трех специалистов САФУ: Болотова, Ильи Вихрева и Михаила Гофарова, а также профессора Университета Порту (Португалия) Мануэля Лопеса-Лимы - работала на Камчатке, Чукотке, в Якутии и Магаданской области. Сбор проб в экспедиции проводился для дальнейшего сравнения эволюции и расселения животных в условиях экстремально холодного климата на северо-западе Америки и на северо-востоке России. Ранее экспедиционная группа побывала в Канаде и США. Были собраны коллекции насекомых, моллюсков и рыб.

"Мы работали с пресноводными моллюсками, такими как жемчужницы. Их особенность в том, что они плохо расселяются между бассейнами, то есть расселяются только в том случае, если бассейны рек соединяются и пресноводные рыбы переходят из одного в другой, перенося личинки жемчужниц", - отметил Болотов.

После получения материала будет проводиться моделирование на суперкомпьютерах. Данные будут использованы для создания моделей, статистически характеризующих взаимодействие групп животных Евразии и Северной Америки. "Первые результаты появятся после Нового года, а публикации - к концу 2018 года, поскольку это сложная работа", - заключил ученый.