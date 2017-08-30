Ученые начнут круглогодичные исследования в Надымском стационаре на Ямале в 2018 году

ТАСС, 30 августа. Ученые приступят к круглогодичным исследованиям в Надымском научно-образовательном стационаре (Ямало-Нненецкий автономный округ) с 2018 года. Об этом в среду сообщил ТАСС директор НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Андрей Соромотин.

"По сути, это первый научно-образовательный стационар, расположенный в субарктической зоне Западной Сибири. Круглогодичные исследования начнутся со следующего года. Уже сейчас стационар рассматривается как международный проект, реализуемый совместно с коллегами из Германии, Финляндии, США, Мексики", - сказал он.

По словам Соромотина, основным направлением исследований станет динамика северных экосистем в связи с климатическими изменениями и хозяйственной деятельностью. "Еще одной уникальной особенностью стационара является то, что в его создании участвуют три стороны - правительство ЯНАО, ТюмГУ и Тюменский научный центр СО РАН", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в районе стационара также появится станция для изучения климата и состояния вечной мерзлоты по проекту "Пан-Евразийский эксперимент" (PEEX). Его целью является создание сети наземных станций для регулярного наблюдения за атмосферой, почвой, растительностью, водоемами и ландшафтами.

По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, в настоящее время в автономном округе особое внимание уделяется развитию региональной системы сейсмического мониторинга и контроля выбросов парниковых газов. "В этом сезоне, кроме известных российских, у нас работают ученые из Германии, Израиля, Франции. В отдельных исследованиях задействованы эксперты из Великобритании, Бельгии, Канады и Голландии", - подчеркнул он на международной встрече представителей стран-участниц Арктического совета, которая в среду проходит в поселке Сабетта на берегу Карского моря.