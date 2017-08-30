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Ирландские ученые установили связь между микрофлорой кишечника и мозговой деятельностью

Наука
30 августа, 10:03 UTC+3 ДУБЛИН /Корр. ТАСС, Владимир Зибров

Отмечается, что дисфункция кишечной микрофлоры вызывает беспокойство, страх и депрессию

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© Руслан Шамуков/ТАСС

ДУБЛИН, 30 августа. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Беспокойство, страх и депрессия являются следствием дисфункции кишечной микрофлоры. К такому выводу пришли ученые из университетского колледжа города Корк (UCC).

Ирландские микробиологи исследовали то, как микрочастицы рибонуклеиновой кислоты (микроРНК) под воздействием кишечных бактерий влияют на мозг. "Между кишечной флорой и мозгом происходит активная коммуникация", - утверждают ученые UCC Джерард Кларк и Джон Криан на страницах специализированного журнала "Микробиом". В ходе опытов мыши с сильно истощенной микрофлорой кишечника демонстрировали сильное беспокойство, асоциально-депрессивное поведение и снижение когнитивных функций. Затяжное же нарушение здоровья кишечного тракта значительно увеличивает риск нейродегенеративных заболеваний.

Таким образом, как полагают исследователи, с помощью специальных пищевых добавок-пробиотиков вполне реально лечить многие психические отклонения. "Это значительно более простой путь, нежели воздействие на РНК в определенных участках головного мозга", - отмечают авторы. Воздействие на кишечные бактерии открывает широкие горизонты в медицине. "Мы на пороге психобиотической революции", - заявляют ирландские микробиологи. Однако, по их словам, клинические исследования воздействия микроРНК на центральную нервную систему, пока находятся в начальной стадии.

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