Археологи обнаружили мастерскую бронзолитейщиков времен раннего Средневековья в Коми

СЫКТЫВКАР, 30 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Археологи Коми при раскопках на берегу озера в Корткеросском районе обнаружили бронзолитейную мастерскую эпохи раннего Средневековья, сообщила ТАСС руководитель экспедиции, младший научный сотрудник Института языка, литературы и истории Коми научного центра (НЦ) Анастасия Белицкая.

"В этом году мы продолжили раскопки поселения Подты 7 на берегу старинного озера Подты, старицы (участка старого русла - прим. ТАСС) реки Вычегды. <...> Раскопки выявили два комплекса предметов: первый - эпохи бронзы (середина II тыс. до н.э.), а второй - позднего железного века (V-VI вв. н.э). За два года раскопок найдены три очага, связанные с производством бронзы, которые относятся ко второму комплексу", - рассказала ТАСС руководитель экспедиции.

По словам археолога, среди наиболее интересных находок бронзового века - каменные наконечники стрел, используемые для охоты. По ее словам, большая удача для археологов, что некоторые из них нашли целыми, так как чаще попадаются их обломки.

Кроме того, обнаружен фигурный кремень изогнутой формы. Не исключено, что он мог использоваться как орудие труда для сверления, однако его предназначение еще предстоит установить, отметила Белицкая.

К позднему железному веку относятся обнаруженные фрагменты льячки - чашки для розлива в литейные формы расплавленного металла, фрагменты тигля - сосуда для плавки металла.

О чем расскажут украшения

Археологам также попался фрагмент украшения - круглой бронзовой бляхи, такие были распространены среди местного населения в IV-V веках нашей эры. Похожая вещь была обнаружена ранее на Эжольском курганном могильнике, очень редком для этих мест археологическом памятнике, связанном с событиями эпохи Великого переселения народов.

Ученые предполагают, что поселение близ озера Подты и Эжольский могильник были оставлены одним населением, так как здесь бытовали вещи одного типа. Остается также открытым вопрос о происхождении сырья для производства бронзовых вещей, поскольку, на первый взгляд, своих рудников древние люди не имели и руду привозили. Для понимания этих аспектов будут проведены дополнительные исследования, рассказала собеседница.

Самое интересное еще впереди

Основную часть находок 2017 года составляют фрагменты древней посуды, целые развалы керамики. Судя по составу, посуда была двух типов: одна покрепче - ее, вероятно, использовали в быту, другая выполнена не очень тщательно, крошится - скорее всего, это были "одноразовые" изделия, используемые в производстве.

"Мы уточнили в этом году лишь статус Подты 7 и его южную границу, вели раскопки периферии. Несомненно, исследования нужно продолжать, потому что все самое интересное остается на сегодня нетронутым, самые яркие находки еще впереди", - сказала археолог.

По ее словам, подобных мастерских, функционировавших небольшой период времени, на территории Коми немного, чаще всего памятники многослойные, то есть такие, которые люди посещали периодически на протяжении нескольких веков. По словам археолога, раскопки этого года подтвердили перспективность этого богатого археологического памятника.

"Основная его ценность в том, что памятник Подты 7 бытовал очень небольшой промежуток времени. И был не просто поселением, а именно мастерской, где велось производство бронзы. Что касается всей территории близ озера Подты, то там скрыт целый археологический микрорайон, где найдено уже девять памятников трех эпох - бронзы, раннего железного века и позднего железного века", - уверена Анастасия Белицкая.